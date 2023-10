Centre d’enfouissement de Giuncaggio : le Conseil National de la Protection de la Nature émet un avis défavorable

C’est une « excellente nouvelle » pour le collectif Tavignanu Vivu. Lors de sa séance du 25 septembre dernier, la commission espèces et communautés biologique du Conseil National de la Protection de la Nature(CNPN) a émis un avis défavorable concernant une Installation de Stockage de Déchets non dangereux (ISDN) sur le site de Giuncaggio. Porté par Oriente Environnement, ce projet vise à la création d’un centre d’enfouissement pour les déchets non valorisables de 2,1 millions de m3 et pour des terres amentifères de 750 000 m3 dans un méandre du fleuve Tavignano, a depuis le départ provoqué une levée de boucliers au niveau local, du fait des nombreux problèmes environnementaux qui pourraient en découler.Un avis partagé par le CNPN qui pointe ainsi notamment que « l’espace entre l’ISDN et le fleuve Tavignano n’est pas suffisant pour gérer d’éventuelles fuites ou pollutions ». En outre, l’organisme avance que « ce site est situé à la toute proximité de la seule zone de reproduction (frayère) en Corse de l’alose feinte du Rhône » et note que « l’absence de garantie totale de confinement sur le long terme, l’instabilité reconnue de la zone, les fortes présomptions d’eaux souterraines traversant le méandre sont associées à un trop fort risque de nuisance sur les populations d’aloses ». Le CNPN relève également la présence de l’anguille, en « état actuel de danger critique d’extinction » et déplore « la superposition spatiale du phyllodactyle d’Europe et des installations 4 et 5 ». « Les trois conditions pour déroger à la protection stricte des espèces ne sont pas respectées, ce qui fragilise grandement le projet et le rend inconcevable en l’état », soulève encore le CNPN qui avance en conséquence des conclusions négatives : « Les trois conditions d’octroi sont notablement contestées ici ; les inventaires sont à revoir comme l’évaluation des impacts ; l’application de la séquence ERC est à clarifier et à largement compléter et corriger ; la compensation est maladroite, sans justification ni garantie », écrit-il en incitant « à l’abandon de ce projet d’ISDND dans cette zone, et à la recherche d’un site alternatif plutôt dans le secteur ouest de l’île en accord avec le PPGDND et différentes stratégies régionales (SRADDET, PADDUC, zone d’exclusion d’enfouissement) ».Si l’avis de cette instance qui revêt un rôle d’expertise technique et scientifique reste consultatif, il aura une influence directe dans la décision du préfet de Haute-Corse d’autoriser ou non la poursuite de ce projet. En novembre 2022, le tribunal administratif de Bastia avait annulé une partie des prescriptions fixées par le préfet de Haute-Corse en septembre 2020 au sujet de l’exploitation de ce futur centre d’enfouissement.