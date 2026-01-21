CorseNetInfos
La rédaction le Mardi 20 Janvier 2026 à 19:24

À l’approche de la saison estivale 2026, les entreprises du bassin cortenais s’organisent dès maintenant pour anticiper leurs besoins en main-d’œuvre. Une démarche en amont jugée essentielle pour sécuriser les recrutements, améliorer leur qualité et permettre aux futurs saisonniers d’accéder plus tôt à un emploi.



Centre-Corse : le handball pour anticiper les recrutements de la saison estivale 2026
C’est dans ce contexte que France Travail, en partenariat avec le HBC -Hand Ball Corte -, organise le 22 janvier à Corte  l’opération « Du Stade Vers l’Emploi », une initiative originale qui associe sport et recrutement afin de faciliter la rencontre entre candidats et employeurs.


Le sport comme levier pour recruter autrement
Pensé pour casser les codes du recrutement traditionnel, le dispositif « Du Stade Vers l’Emploi » propose une approche différente, fondée sur l’échange, l’observation et la dynamique collective. Dans un cadre sportif et convivial, les candidats peuvent révéler leurs compétences, leur savoir-être et leur capacité à travailler en équipe, loin du stress des entretiens classiques.
Ce format a déjà démontré son efficacité en offrant une seconde chance à des profils éloignés de l’emploi ou peu à l’aise avec les méthodes de recrutement conventionnelles, tout en permettant aux recruteurs de découvrir les candidats sous un autre angle Une initiative qui illustre la volonté des acteurs locaux de répondre aux enjeux de l’emploi saisonnier tout en valorisant des méthodes de recrutement innovantes, adaptées aux réalités du territoire et aux besoins des entreprises du Centre Corse.

Un programme rythmé et participatif
La journée s’articulera autour de plusieurs temps forts :
  • 9h00 – Accueil et constitution des équipes
    Accueil café et formation d’équipes mixtes réunissant candidats et recruteurs.
  • 9h30 – Activité sportive collective
    Ateliers autour du handball, favorisant l’esprit d’équipe, l’engagement et les échanges dans un cadre détendu.
  • 11h00 à 13h00 – Levée de l’anonymat et job dating
    Rencontres directes avec une dizaine d’entreprises du secteur du tourisme et de l’HCR (hôtellerie, restauration, bars, métiers du tourisme), en présence des partenaires du Réseau pour l’Emploi.
Des opportunités concrètes pour l’été 2026
À l’issue de la matinée, les participants pourront accéder à de nombreuses offres :
  • Contrats saisonniers
  • CDD et CDI
  • Contrats en alternance
  • Postes à temps partiel ou à temps complet




