Celavu Prunelli : la communauté de communes multiplie les initiatives pour le tri sélectif

La Communauté de Communes Celavu Prunelli vient d’équiper cinq de ses communes de bacs de tri supplémentaires. Une opération couplée à une communication accrue qui devrait permettre d’inciter le plus d’habitants possible à la pratique du tri sélectif dans les villages de Bocognano, Carbuccia, Tavera, Ucciani et Vero. Ces Points d’Apport Volontaires (PAV) qui sont des poubelles sur roulettes aux couvercles jaunes, verts et bleus seront collectés tous les mardis et jeudi par les agents techniques de Communauté de Commune.



Des équipements plus nombreux

Jusqu’au début du mois de décembre 2020, les cinq communes n’étaient équipées que de deux PAV par commune constitués de trois gros containers chacun. Cependant, l’augmentation du tri dans les communes du Prunelli qui disposaient déjà de nouveaux PAV sur roulettes a incité la communauté de communes à répéter l’opération dans ces cinq communes du Celavu. Une pratique du tri qui doit être encouragée pour Nathalie Nivot, ambassadrice du tri pour la communauté de communes, pour qui « la crise des déchets en Corse nous fait prendre conscience qu’il faut trier mieux et plus ». Pour se faire ce sont donc 130 bacs jaunes pour les emballages, 120 bacs bleus pour le papier et 68 bacs verts pour le verre qui ont été mis en place sur le territoire des communes.



La multiplication et la proximité des bacs de tri dans les communes, couplées aux nouvelles extensions de tri pour les emballages entrées en vigueur en août 2020 laissent espérer une augmentation du pourcentage de tri car selon Nathalie Nivot « 70 % de ce qui est jeté dans les poubelles noires peut être trié mais part malheureusement à l’enfouissement faute d’une bonne pratique du tri ». Sur le territoire de la communauté de communes le pourcentage de déchets triés sur le volume total des déchets collectés est de 39% en 2020 selon Nathalie Nivot.



Une communication accrue pour plus d’efficacité

Après avoir mis de nouveaux bacs à la disposition des administrés, l’heure est donc à leur accompagnement. Ce dernier est fait grâce à une signalétique plus présente sur les bacs, à des panneaux informatifs sur les consignes de tri et grâce à des flyers qui ont été envoyés chez chaque habitant. Les maires des cinq communes concernées par ces nouvelles installations se sont aussi réunis au début du mois de décembre pour définir une stratégie de communication efficace permettant de toucher le plus grand nombre d’habitants pour les inciter à trier plus et mieux. Cette stratégie consiste à prévenir la population de l’installation de nouveaux équipements via plusieurs supports comme les réseaux sociaux et les médias, envoyer des mémo tri à chaque habitant lui expliquant la pratique du tri, son bénéfice et son objectif, et organiser des formations pour les acteurs territoriaux au quotidien au contact de la population.



Ces actions des municipalités renforcées par des initiatives citoyennes permettront de renforcer une dynamique du tri qui tend à se renforcer sur la communauté de communes Celavu Prunelli.