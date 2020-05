Ce qui change ce lundi 1er juin 2020

Le ministère du Travail a annoncé le 25 mai dernier que le gouvernement réduirait sa prise en charge de l'activité partielle. Dès le 1er juin, les entreprises devront ainsi payer 15% de cette indemnisation. Certains secteurs, tels que le tourisme, la culture ou la restauration, continueront cependant à bénéficier d'une prise en charge à 100%. Les personnes vulnérables pourront également continuer à bénéficier du chômage partiel . Elles devront pour cela fournir un "certificat d'isolement", délivré par un médecin. Il s'agit notamment des seniors de plus de 65 ans, des personnes présentant une obésité, des diabétiques ou encore des malades atteints d'un cancer évolutif en cours de traitementDes primes auto sont proposées pour tous les types de voiture, même à moteur thermique, pour l’achat d’une voiture moins polluante. 7.000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique, 5.000 pour les entreprises et les collectivités, 2.000 euros pour les véhicules hybrides rechargeables. Prime allant jusqu’à 3.000 euros pour les Français qui acceptent de mettre à la casse leur vieille voiture et d’acheter une automobile à la motorisation thermique plus récente.Dès le 1er juin, les auto-écoles vont devoir faire signer un contrat aux candidats, qui détaille le coût de la formation. L’objectif de ce contrat type est de faciliter la comparaison entre les offres proposées, de stimuler la concurrence, et par conséquent, de faire baisser les prixLe plafond de dépense par ticket restaurant passe de 19 à 38€ par jour. Ce relèvement de plafond de paiement via les titres-restaurants (appelés Tickets Restaurant par les consommateurs) reste assez théorique. Dans les restaurants, ce plafond n’est que peu souvent respecté. Ces TR sont désormais également utilisables les week-end et jours féries. Il s’agit pour les salariés de pouvoir dépenser leurs titres accumulés durant le confinement.Ce 1er juin 2020 est le lundi de Pentecôte. Ce jour férié peut être travaillé, mais également non payé. En effet si votre employeur a choisi ce jour du 1er juin 2020 comme étant celui de solidarité, vous devez travailler 7 heures sans être payé, ou bien prendre un jour de congé. Cette journée rapporte 2,9 milliards d’euros, selon le gouvernement.A compter du 2 juin, la limite de déplacement dans un rayon de 100km en dehors de son département disparaît. Le déconfinement entre dans sa phase 2.La phase 2 du déconfinement entre en vigueur le 2 juin.Le prix du gaz, selon le tarif réglementé, ne cesse de baisser. Au 1er juin, la baisse du prix du Gaz sera de nouveau de -2.80%, poussant ainsi la chute du prix du gaz réglementé de -25.30% depuis le 1er janvier 2020.Depuis le samedi 30 mai, les tarifs de l'électricité ont augmenté de 5,9%. Autrement dit, une hausse annuelle de 85€ sur la facture.À compter du mois de juin, plusieurs règles relatives aux copropriétés seront modifiées, comme l'interdiction de faire obstacle à des travaux de mise aux normes handicapées dans les parties communes.La fin de la trêve hivernale devait initialement intervenir le 31 mai. Cependant, avec la crise sanitaire, l'Etat l'a prolongée jusqu'au 10 juillet. Un bailleur ne peut donc pas expulser son locataire jusqu'à cette date, même si celui-ci ne paye pas son loyer.La déclaration d'impôts 2020 sur les revenus 2019 doit être effectuée au mois de juin. La date limite pour la transmettre varie selon le lieu de résidence du contribuable.Pour les départements de Corse ce sera le lundi 8 juin 2020 à 23h59