Ce qui change à partir de ce 1er novembre 2025

Agirc-Arrco

Les pensions de retraite ne feront pas l'objet d'une revalorisation annuelle. Le conseil d’administration du régime complémentaire a officialisé le gel des pensions pour cet automne : aucune hausse ne sera appliquée, en raison d’une absence d’accord entre les partenaires sociaux sur le niveau d’augmentation.​​

Comme chaque année, la trêve hivernale débute le 1er novembre et se terminera le 31mars 2026. Pendant cette période les expulsions locatives sont suspendues, même en cas de loyers impayésl’objectif est de protéger les personnes les plus vulnérables, face aux rigueurs de l’hiver.Ils partiront par vagues dès la semaine du 3 novembre, pour s’étaler jusqu’au 28 novembre selon le département de résidence.L’attribution reste automatisée pour les foyers identifiés comme éligibles. Pour les foyers n’ayant pas reçu la précieuse aide malgré leur éligibilité, un guichet en ligne est ouvert afin d’effectuer une demande manuelle.