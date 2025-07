Capu Tafunatu : une stèle honore la mémoire de Timo Leonetti

Le lieu est rude, pur, vertical. À plus de 2 300 mètres d’altitude, là où la roche perce le ciel, une stèle de métal s’élève désormais face au vide, sur le sommet du Capu Tafunatu, dans le Niolu. Elle porte un nom, deux dates, et deux mots mystérieux : « Timo Leonetti », 24.12.04 – 14.06.24, « UTIMU » et « UGPS ».La structure*, haute d’un mètre, pesant sans doute plusieurs dizaines de kilos, a été posée en silence, sans annonce ni revendication, à la frontière des communes de Mansu et Albertacce. Aucun panneau, aucune plaque explicative. Juste cette stèle de métal, austère et digne, scellée dans la pierre, comme un geste d’amour, d’amitié et de deuil. Un hommage rendu à celui qui, passionné de ciel et de montagne, a trouvé la mort le 14 juin 2024 lors d’un vol en compétition.« Utimu », mot énigmatique, semble dire l’ultime : ultime vol, ultime sommet, ultime souvenir. Quant à « UGPS », nul ne sait précisément à quoi il renvoie. Peut-être un groupe de proches, d’amis, ou une confrérie discrète de montagnards et de parapentistes. Ce mystère même, loin de troubler, donne encore plus de force à la stèle : celle d’un hommage non signé, offert sans gloire, simplement.Dans la région, la découverte de l’installation a suscité de l’émotion. Certains s’interrogent sur la place de la stèle à cet endroit. D’autres ont salué au contraire la noblesse du geste : une stèle érigée non pour marquer un territoire, mais pour garder vivante une mémoire, dans un lieu à la hauteur de ce qu’il fut.Timo Leonetti est honoré désormais là où il aurait voulu toujours être : au sommet, face au vide, dans la lumière.