Champion de parapente, Timo Leonetti, est décédé dans un accident lors des championnats de France de la discipline

L'annonce de son décès a été faite par la Fédération Française de Vol Libre : "C'est avec une très grande tristesse que nous vous informons qu'un accident grave est survenu hier lors des Championnats de France de Parapente Distance à Passy Plaine Joux, impliquant Timo Léonetti."





Né en Corse, Timo avait commencé à voler dès l'âge de huit ans en Balagne, encouragé par ses parents, eux-mêmes passionnés de parapente. Sa carrière a été marquée par de belles victoires, notamment son titre de champion du monde de l'XContest en 2022 et 2023, où il avait réalisé plusieurs vols de plus de 500 km. “Sa passion et son dévouement pour le parapente étaient inégalés, et il était respecté et admiré par ses pairs pour son expertise et son esprit sportif”, souligne la fédération.





Le décès de Timo Léonetti est une perte immense pour la communauté du parapente, tant en Corse qu'à l'international. La Ligue Corse de Vol Libre lui rend hommage sur les réseaux sociaux : "Timo était respecté et admiré par tous les pilotes du monde, aimé en Corse pour sa sympathie et son enthousiasme lors de nos moments partagés. Sa mémoire nous accompagnera dans chacun de nos vols. Il laisse derrière lui un vide immense, tant auprès de sa famille, de ses amis, que de la communauté du parapente, de l’escalade, mais aussi en Balagne, Calenzana, Saint-Florent et Ciammanace."



Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. La Fédération française de vol libre (FFVL) collabore avec la gendarmerie et le parquet de Bonneville afin de faire la lumière sur ce drame.