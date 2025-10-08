Calvi : une maison en feu face à l’hôpital
La rédaction le Mercredi 8 Octobre 2025 à 08:02
Un feu s’est déclaré vers 23h10, mardi soir, dans une maison individuelle située à Champeau, face à l’hôpital de Calvi.
L’incendie, qui a pris dans la cuisine et le salon d’une habitation de deux étages d’environ 30 m² par étage, n’a fait aucune victime : la maison était inhabitée au moment des faits.
Les sapeurs-pompiers de Calvi sont parvenus à maîtriser le sinistre peu après 0h30.
Une reconnaissance a été effectuée sur la maison mitoyenne, sans propagation