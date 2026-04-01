Calvi - Retour aux sources du judo

Les pratiquants ont travaillé autour des principes fondamentaux du judo, notamment le Seiryoku Zen’yō - l’utilisation optimale de l’énergie pour une efficacité maximale - et le Jita Kyōei, qui place le progrès individuel dans une dynamique collective.
Ces notions rappellent que, dans cette discipline, la compétition n’est pas une fin en soi mais un outil d’évaluation personnelle, indissociable du progrès des autres. Une approche résumée par une formule souvent reprise sur les tatamis : « un sport individuel où l’on progresse grâce aux autres ».
Ces notions rappellent que, dans cette discipline, la compétition n’est pas une fin en soi mais un outil d’évaluation personnelle, indissociable du progrès des autres. Une approche résumée par une formule souvent reprise sur les tatamis : « un sport individuel où l’on progresse grâce aux autres ».
Au-delà des aspects techniques, le stage a également permis de revenir aux fondements du judo tels que définis par Jigoro Kano : une discipline conçue comme une voie d’évolution personnelle, fondée sur l’adaptation et tournée vers l’amélioration de la société.
À l’issue de l’événement, les participants ont salué la qualité de l’enseignement et l’ambiance conviviale. Forts de ces retours, les organisateurs entendent reconduire l’expérience, inscrite dans la durée depuis plus de dix ans.
Le rendez-vous est d’ores et déjà fixé à l’an prochain.
À l’issue de l’événement, les participants ont salué la qualité de l’enseignement et l’ambiance conviviale. Forts de ces retours, les organisateurs entendent reconduire l’expérience, inscrite dans la durée depuis plus de dix ans.
Le rendez-vous est d’ores et déjà fixé à l’an prochain.
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