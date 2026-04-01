Calvi - Retour aux sources du judo

Les pratiquants ont travaillé autour des principes fondamentaux du judo, notamment le Seiryoku Zen’yō - l’utilisation optimale de l’énergie pour une efficacité maximale - et le Jita Kyōei, qui place le progrès individuel dans une dynamique collective.

Ces notions rappellent que, dans cette discipline, la compétition n’est pas une fin en soi mais un outil d’évaluation personnelle, indissociable du progrès des autres. Une approche résumée par une formule souvent reprise sur les tatamis : « un sport individuel où l’on progresse grâce aux autres ».