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Calvi - Retour aux sources du judo


La rédaction le Dimanche 5 Avril 2026 à 17:15

Le week-end dernier, à l’initiative du Kodokan Corse, un stage de judo s’est déroulé au complexe sportif de Calvi. Il était animé par Maître Nobuhisa Hagiwara, 7e Dan. Plus d’une centaine de judokas, de tous âges, ont participé à cet événement. Ils étaient venus de différents clubs de Corse, mais aussi du continent, pour suivre cet enseignement technique de haut niveau.



Calvi - Retour aux sources du judo
Les pratiquants ont travaillé autour des principes fondamentaux du judo, notamment le Seiryoku Zen’yō -  l’utilisation optimale de l’énergie pour une efficacité maximale - et le Jita Kyōei, qui place le progrès individuel dans une dynamique collective.
Ces notions rappellent que, dans cette discipline, la compétition n’est pas une fin en soi mais un outil d’évaluation personnelle, indissociable du progrès des autres. Une approche résumée par une formule souvent reprise sur les tatamis : « un sport individuel où l’on progresse grâce aux autres ».

Calvi - Retour aux sources du judo
Au-delà des aspects techniques, le stage a également permis de revenir aux fondements du judo tels que définis par Jigoro Kano : une discipline conçue comme une voie d’évolution personnelle, fondée sur l’adaptation et tournée vers l’amélioration de la société.
À l’issue de l’événement, les participants ont salué la qualité de l’enseignement et l’ambiance conviviale. Forts de ces retours, les organisateurs entendent reconduire l’expérience, inscrite dans la durée depuis plus de dix ans.
Le rendez-vous est d’ores et déjà fixé à l’an prochain.





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