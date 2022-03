Calvi, Ajaccio : encore et toujours des incidents

La rédaction le Mercredi 9 Mars 2022 à 20:15

De nouveaux incidents ont lieu depuis quelques instants à Calvi, où des jets de pierres et de cocktails Molotov ont été effectués sur la façade de la sous-préfecture, et devant la préfecture d'Ajaccio où les forces de l'ordre ont chargé un groupe qui s'était rassemblé à proximité du Palais Lantivy. Jets de pierres, cocktails Molotov, grenades lacrymogènes : le scénario de la colère est toujours le même

Plus d'infos à venir

Les images de Maria-Serena Volpei-Aliotti et Michel Luccioni