Calcatoggio : mises en feu en série à Pevani

Une trentaine d'hommes des centres de secours de la région et deux Canadair ont été engagés sur les multiples mises à feu, d'origine criminelle, qui se sont succédé à Pevani, sur le territoire de la commune de Calcatoggio.

Un Dash bombardier a également été utilisé par les secours.

Si les premières mises à feu ont été rapidement maîtrisées par les secours deux se sont propagées et ont successivement détruit 2 hectares et entre 8 et 10 hectares de végétation.