Cagnanu : Un incendie se déclare dans une maison

Un incendie s’est déclaré ce samedi, peu après 16 heures, dans une maison individuelle située au lieu-dit Porticciolu, sur la commune de Cagnanu. Le feu, qui a pris au premier étage de l’habitation, a nécessité l’intervention d’« une vingtaine de sapeurs-pompiers des centres de secours de Luri, Siscu et Bastia », indique le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B).



Rapidement sur place, les secours sont parvenus à circonscrire le sinistre moins d’une heure après son départ. « À 16h54, le feu, localisé au niveau du R+1, a été maîtrisé », précise le SIS 2B.



L’intervention a toutefois suscité un temps une inquiétude puisqu’« une personne a initialement été portée manquante ». « Les reconnaissances ont confirmé l’absence de victime », ajoute le SIS 2B.



Selon les premières constatations, le départ de feu, a priori d'origine accidentelle, pourrait être lié à un appareil électronique. « Le sinistre serait parti d’une batterie d’ordinateur portable », détaille le SIS 2B.



Les opérations se sont poursuivies jusqu’en début de soirée afin de procéder au déblai.

