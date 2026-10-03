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Cagnanu : Un incendie se déclare dans une maison


La rédaction le Samedi 3 Octobre 2026 à 19:37

Un incendie s’est déclaré ce samedi en milieu d'après-midi dans une maison située à Porticciolu, sur la commune de Cagnanu. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre, qui n’a fait aucune victime. Selon les premiers éléments, le feu serait parti d’une batterie d’ordinateur portable.



Cagnanu : Un incendie se déclare dans une maison

Un incendie s’est déclaré ce samedi, peu après 16 heures, dans une maison individuelle située au lieu-dit Porticciolu, sur la commune de Cagnanu. Le feu, qui a pris au premier étage de l’habitation, a nécessité l’intervention d’« une vingtaine de sapeurs-pompiers des centres de secours de Luri, Siscu et Bastia », indique le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B).

Rapidement sur place, les secours sont parvenus à circonscrire le sinistre moins d’une heure après son départ. « À 16h54, le feu, localisé au niveau du R+1, a été maîtrisé », précise le SIS 2B.

L’intervention a toutefois suscité un temps une inquiétude puisqu’« une personne a initialement été portée manquante ». « Les reconnaissances ont confirmé l’absence de victime », ajoute le SIS 2B.

Selon les premières constatations, le départ de feu, a priori d'origine accidentelle, pourrait être lié à un appareil électronique. « Le sinistre serait parti d’une batterie d’ordinateur portable », détaille le SIS 2B. 

Les opérations se sont poursuivies jusqu’en début de soirée afin de procéder au déblai. 





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