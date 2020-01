CM Holding : "incompréhension et inquiétude face à l'attitude inconséquente du Groupe Stef, de La Méridionale et de ses salariés"

Les 155 chefs d'entreprise corses, membres de CM Holding, apportent leur total soutien à Pascal Trojani, président de Corsica linea, à Pierre-Antoine Villanova, directeur général, ainsi qu'à l'ensemble des équipes de la compagnie maritime, tous mobilisés sans relâche pour faire face au blocage et aux dégradations initiés par des marins de La Méridionale en grève, sur le port de Marseille depuis le 10 janvier dernier, et pour tenter d'approvisionner la Corse malgré tout.



De toutes tailles et de tous secteurs (distribution, hôtellerie, transport, automobile, viticulture, etc.), les 155 entreprises membres de CM Holding comptent des milliers de salariés et sont implantées dans toutes les régions de la Corse (Ajaccio, Balagne, Bastia, Cortenais, plaine orientale, Porto- Vecchio). Pleinement parties prenantes du monde économique insulaire, elles déplorent que celui-ci soit une nouvelle fois la victime facile d'intérêts parisiens.

A ce titre, ces 155 entreprises ne peuvent que témoigner de leur incompréhension et de leur inquiétude face à l'attitude inconséquente tant de la Direction du Groupe STEF, que de celle de La Méridionale et de ses salariés. A l’évidence, ces-derniers se trompent de cible, face à l'enjeu d'une desserte maritime de la Corse, fiable et pérenne.

Les membres de CM Holding pointent la nécessité d'un outil naval performant et préservé de toutes tensions sociales.