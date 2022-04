"Bulles de Mémoire" : le prix régional pour le collège de Moltifao

Cette année, avec leurs professeurs d’Arts Plastiques Silviu Gudoni et d’Histoire-Géographie-EMC, Dominique Aiello, les élèves du collège de Moltifao ont participé et ont reçu plusieurs prix en groupes : premier prix régional avec envoi au jury national (Cleya Broutin, Zarah Gherraert, Angelina Poletti et Lyna Marie), deux prix de la participation et le second prix régional en candidat libre pour Lilia Lopes qui indique en souriant « je suis fière de notre travail ».Les œuvres proposées évoquent la résistance durant la guerre, l’enfance et l’amour sacrifiés, l’héritage du courage et la solidarité entre tous les Hommes.« C’est une grande satisfaction pour le collège de voir que l’investissement des élèves et leurs productions avec leurs professeurs ont été remarqués et récompensés. Etudier, connaitre et comprendre notre histoire, surtout dans ses moments les plus sombres, doit permettre aux jeunes d’éviter les pièges de l’ignorance que sont la violence et la haine » souligne Jean Etienne Cardi, le chef d’établissement.