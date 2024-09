Boulevard Gaudin : un voyage photographique dans le temps au cœur de Bastia

Le Centre Méditerranéen de la Photographie (CMP) propose un retour émouvant sur l'histoire du boulevard Gaudin, autrefois l'une des principales artères commerciales de Bastia. À travers une exposition mêlant photographies anciennes, cartes postales et portraits contemporains, le CMP dévoile l'évolution de cette rue emblématique de la ville. L'exposition, inaugurée ce mercredi 4 septembre, est visible jusqu'au 30 septembre à l'Appuntu, au 3 rue des Mulets, en plein cœur du centre ancien de Bastia. « Ce projet a été mené dans le cadre du Contrat de Ville de l’Agglomération de Bastia avec le soutien de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ». explique ​ Valérie Rouyer, photographe et chargée de mission en pédagogie au CMP.



L'exposition se compose de dix-huit portraits en couleurs des commerçants actuels du boulevard, de diptyques combinant photographies et cartes postales anciennes, ainsi que d’articles issus de la presse locale. Ces témoignages visuels proviennent des archives départementales de Haute-Corse, de la bibliothèque Tommaso Prèla, du musée de Bastia, et de collections privées.



De la Traverse Royale au boulevard Auguste Gaudin

En retraçant l'histoire du boulevard, l'exposition fait revivre les différentes phases de cette artère, de son ouverture en 1800 sous le nom de Traverse Royale à sa transformation en boulevard Sant'Angelo, avant de prendre en 1920 le nom de boulevard Auguste Gaudin. Ce lieu chargé d'histoire a longtemps été un point névralgique de la ville, avec ses commerces animés, avant de voir son activité ralentir après l’ouverture du tunnel sous le Vieux-Port en 1983.

Cependant, des travaux de réaménagement récents ont permis de redonner un nouveau souffle au boulevard. L’élargissement des trottoirs et une circulation apaisée ont permis à cette rue de retrouver sa vitalité et son charme d'antan. Le CMP a donc voulu rendre hommage à cette traversée historique reliant Terra Vecchia à Terra Nova, en mêlant documents d’archives et témoignages vivants.

Les photographies de l'exposition sont signées Valérie Rouyer, et le texte intitulé « Boulevard de l’Ombrage », rédigé par l'écrivain et journaliste Jérôme Camilly, est traduit en corse par Jean-Marie Arrighi. Camilly, originaire d'Ajaccio, a travaillé pour la presse écrite et audiovisuelle, notamment en tant que grand reporter à France 2 et créateur des émissions « Télématin » et « Envoyé spécial ».



Valérie Rouyer, diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles, est responsable des expositions au CMP depuis 2008. Quant à Jean-Marie Arrighi, agrégé de Lettres et inspecteur pédagogique, il a consacré une grande partie de sa carrière à la promotion de la langue et de la culture corses.