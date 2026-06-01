Boucherie - Une 11e place mais zéro regret pour le Bastiais Rémi Haury à Vannes

Le jeune apprenti boucher bastiais est rentré de Vannes avec une belle 11e place ex æquo au niveau national, décrochée lors de la 48e finale du concours Un des Meilleurs Apprentis Bouchers de France. Le titre suprême a été remporté par Aaron Doré et Firmin Martin, tous deux originaires d'Ille-et-Vilaine, ainsi que William Aurioux-Floiras, représentant l'Île-de-France. Une première expérience nationale dont le Corse ressort fier et motivé.



"Je suis très fier de moi, de mon boulot, de ce que j'ai donné sur place. Surtout, je repars avec zéro regret et fier d'avoir osé participer à ce concours", confie le jeune Bastiais de 17 ans, formé à la boucherie Au Panier Garni. Un classement qui correspond à son état d'esprit d'avant départ : "Tout ce que je voulais, c'était de tout donner."

