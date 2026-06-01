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Boucherie - Une 11e place mais zéro regret pour le Bastiais Rémi Haury à Vannes


Matteo Lanfranchi le Mercredi 3 Juin 2026 à 18:40

Parti représenter la Corse seul face à 22 autres finalistes venus de toute la France, Rémi Haury revient de Vannes avec une 11e place ex æquo et la tête pleine de rencontres et d'enseignements.



Boucherie - Une 11e place mais zéro regret pour le Bastiais Rémi Haury à Vannes

Le jeune apprenti boucher bastiais est rentré de Vannes avec une belle 11e place ex æquo au niveau national, décrochée lors de la 48e finale du concours Un des Meilleurs Apprentis Bouchers de France. Le titre suprême a été remporté par Aaron Doré et Firmin Martin, tous deux originaires d'Ille-et-Vilaine, ainsi que William Aurioux-Floiras, représentant l'Île-de-France. Une première expérience nationale dont le Corse ressort fier et motivé.

"Je suis très fier de moi, de mon boulot, de ce que j'ai donné sur place. Surtout, je repars avec zéro regret et fier d'avoir osé participer à ce concours", confie le jeune Bastiais de 17 ans, formé à la boucherie Au Panier Garni. Un classement qui correspond à son état d'esprit d'avant départ : "Tout ce que je voulais, c'était de tout donner."


Une expérience qui marque

Au-delà du résultat, Rémi Haury retient surtout ce que ces deux jours lui ont appris. "J'ai appris à être méthodique et surtout j'étais très concentré, ça m'a permis d'être bien organisé et ça me pousse maintenant à être plus organisé au travail tous les jours." Sur place, il a également eu la chance de croiser de grandes figures de la profession, dont Michel Massonneau, Meilleur Ouvrier de France Boucherie étal 2023, et plusieurs autres grands noms du métier. "Toutes ces personnes m'inspirent. Quand on les voit devant nous, on se dit que c'est à la base un rêve de gosse. Et en fait, ils sont juste devant nous."

 


Cap sur le brevet professionnel





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