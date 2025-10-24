Borgo : un homme tué par balles

CorseNetInfos
MP le Vendredi 24 Octobre 2025 à 09:15

Un homme de 35 ans a été tué par plusieurs tirs d’armes à feu ce vendredi matin aux alentours de 7h à Borgo, indique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.



Ce vendredi matin aux alentours de 7 heures, un homme âgé de 35 ans a été victime de plusieurs tirs d’arme à feu alors qu’il s’apprêtait à procéder à l’ouverture de son établissement située dans la zone industrielle de Borgo au lieu-dit Valrose, indique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre. 
 
« L’homme est décédé des suites de ses blessures », précise-t-il. 
 
Une enquête a été ouverte du chef d’homicide volontaire et d’association de malfaiteurs et a été confiée aux services de la DIPN de Haute-Corse.




