Borgo : un homme tué par balles

Ce vendredi matin aux alentours de 7 heures, un homme âgé de 35 ans a été victime de plusieurs tirs d’arme à feu alors qu’il s’apprêtait à procéder à l’ouverture de son établissement située dans la zone industrielle de Borgo au lieu-dit Valrose, indique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.
« L’homme est décédé des suites de ses blessures », précise-t-il.
Une enquête a été ouverte du chef d’homicide volontaire et d’association de malfaiteurs et a été confiée aux services de la DIPN de Haute-Corse.
