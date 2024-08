Borgo : La beauté à fleur de peau de Nadine Risser

De fil en aiguille, il arrive que la vie nous ramène à une passion enfouie, à un rêve oublié qui sommeille au fond de l’âme et résiste au temps. Pour Nadine Risser, c’est un peu ce qui s’est passé.Adolescente, elle rêvait de devenir perlière au service d’une maison de haute couture, mais c’était sans compter l’avis de sa famille qui en avait décidé autrement. La fibre artistique ne lui a jamais faussé compagnie même lorsqu’elle a quitté son Alsace natale pour rejoindre la capitale. « J’ai travaillé comme coiffeuse dans un salon parisien et j’étais spécialisée dans la création de coiffure », raconte-t-elle. Et une fois le travail terminé, elle rejoignait son atelier pour réaliser des pièces de décoration d’intérieur en mosaïque.Une artiste dans l’âme qui a toujours relevé les défis comme celui de se reconvertir dans le développement personnel. Durant une quinzaine d’années, et à l’issue d’une longue et intense période de formation, elle est devenue coach pour accompagner les personnes qui traversaient des épreuves difficiles.Aujourd’hui, depuis son appartement de Borgo, Nadine Risser est enfin revenue à ses premières amours. Elle y confectionne des bijoux, inspirée par sa sensibilité à fleur de peau et motivée par l’idée qu’ils sublimeront à leur tour, le cou ou les oreilles d’une autre femme.Comment la passion des perles l’a-t-elle ainsi rattrapée ? « Mon amie chanteuse Claire Boni cherchait des créations originales pour ses concerts et elle m’a demandé de lui dessiner des boucles d’oreilles », explique l’artiste. Une collaboration qui a porté ses fruits jusqu’au lancement cette année de sa propre marque de bijoux : Joia. Elle propose des pièces uniques, colorées, chic ou décalées qui, en l’espace de quelques mois, ont séduit déjà une fidèle clientèle.De la légèreté et du caractère, associés à des matériaux hypoallergéniques et bientôt une collection dédiée aux futures mariées… Nadine Risser aime avant tout faire plaisir. « J’adore les échanges et les rencontres, c’est toujours très inspirant. J’organise depuis peu des réunions découvertes à la maison, pour partager un moment convivial et montrer mes collections. » La prochaine journée aura lieu d’ailleurs le 5 octobre, de 10 à 16 heures.De l’audace et de l’originalité, la designer n’en manque pas. Elle a créé son compte Instagram pour livrer son enthousiasme et se faire connaître. Une dynamique gagnante puisque le magazine national, lui consacrera même un article à la rentrée !Son parcours est un peu à l’image de tout le matériel qu’elle utilise aujourd’hui : de belles boîtes qui renferment la ressource nécessaire à son travail de designer. Et à l’intérieur, des accessoires qui attendent sagement, un peu comme un rêve oublié, de voir le jour.-----Renseignements : Instagram : Joia1962 Joia1962corsica@gmail.com 06 70 05 40 64