Borgo -Célia Vecchioli, ceinture noire de judo à 14 ans

Belle fierté pour le club «Shin Gi Tai Borgo Judo » du président Eugène Mariotti, une de ses jeunes judokates vient de réaliser une sacrée performance en validant sa ceinture noire 1er dan à 14 ans. « C’est un niveau qu’atteignent habituellement des sportifs bien plus âgés, tant les exigences techniques, physiques et mentales sont importantes. À son âge, elle fait partie des plus jeunes judokas ceinture noire 1er dan en France » souligne son entraineur Frédéric Durand, 7e dan, ce qui en fait le judoka le plus haut gradé en Corse.





«Un exploit d’autant plus remarquable que Célia a validé l’ensemble des épreuves en une seule journée, enchaînant les trois étapes techniques obligatoires, puis disputé la compétition de grades où elle a remporté cinq combats d’affilée, démontrant une maturité sportive et une maîtrise impressionnante pour son âge » Un sacré compliment de la part de cet entraineur dont l’exigence, la rigueur et la pédagogie font référence dans la discipline.



Comme le prévoit la réglementation, l’homologation officielle de son grade ne sera toutefois effective que le jour de ses 15 ans, mais la performance sportive, elle, est déjà bel et bien acquise. Célia a débuté le judo à l’âge de 5 ans boostée par sa maman, qui ancienne judokate elle-même, a remis le kimono avec aussi son autre fille de 6 ans et depuis 2016, elles s’entrainent toutes trois en famille. « Ce que j’aime dans le judo c’est l’adrénaline qui précède les combats ainsi que la rigueur des entraînements. J’en suis à 4 heures par semaine » explique la jeune diplômée.



« Je suis actuellement en classe de 3ᵉ, et il me faut bien sûr gérer mes études mais je me réserve aussi du temps pour mes amies et quelques sorties. Par la suite je souhaiterais intégrer un lycée militaire dès la seconde ». Une jeune fille bien dans sa tête, bien dans son corps. « Pour moi, ce qui m’arrive n’a rien d’exceptionnel, c’est simplement naturel car ça me plaît, spontanément, sans aucune contrainte ».

Pas trop le temps de savourer cette belle performance puisque Célia retrouvera la compétition le 13 décembre puis en 2026 elle participera avec son club aux championnats de Corse en vue d'une accession en 1ère division.