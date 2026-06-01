Bonifacio : quand la nouvelle Biennale d’art contemporain se met à hauteur d’enfants

"C'est le début de l'esprit critique"



Quelques rues plus loin, à la Cisterna, l’œuvre de Tony Regazzoni suscite un enthousiasme immédiat. Ses mobylettes, que les enfants peuvent enfourcher, dialoguent avec des pyrogravures consacrées aux discothèques emblématiques du nord de l’Italie. L’ensemble évoque les départs collectifs vers les pistes de danse, ces rites initiatiques où se mêlent désir d’émancipation, amitié et découverte du monde adulte. Le sentiment de liberté véhiculé par ces deux-roues parle instantanément aux enfants, et leur enseignante ne peut que s'en réjouir : « Nous travaillons sur la sensibilité artistique et la gestion des émotions. Mettre des mots sur ce qu’on ressent. Et nous souhaitions aussi proposer aux élèves quelque chose de contemporain, pas seulement figuratif. » Cette immersion précoce dans l’art contemporain est encouragée par Basine Isitt, le directeur des expositions De Renava : « Ils ont autour de 10 ans, c’est le passage à l’âge de raison et le début de l’esprit critique. En voyant l’expo, ils peuvent faire des associations. »