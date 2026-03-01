Bonifacio muscle son jeu avec deux terrains de padel à Musella

Ces deux terrains de padel viennent compléter un écosystème déjà bien structuré à Musella : un boulodrome couvert inauguré en 2022, la rénovation du stade Antoine-Tassistro en 2023, ou encore un parcours de santé livré en 2024. Sans oublier les équipements dédiés au tennis, dont un court couvert installé dès 2017. Dans cette logique, le padel – discipline en plein essor en France – s’est imposé comme une évidence. Accessible, intergénérationnel et convivial, ce sport séduit un public de plus en plus large. « En dotant Bonifacio de ces nouveaux équipements, nous répondons à une attente forte des habitants tout en poursuivant notre objectif, qui est de proposer des infrastructures modernes et adaptées aux pratiques sportives d’aujourd’hui », approuve le maire Jean-Charles Orsucci.



L’exploitation des installations se fera en relation avec le Bunifazziu tennis club. Des créneaux gratuits seront réservés aux jeunes et aux licenciés, notamment les mercredis et samedis matin, avec à la clé des séances d’initiation, de formation et l’organisation régulière de tournois. Le club bénéficiera également de créneaux hebdomadaires pour encadrer la pratique, un levier important pour structurer l’essor du padel localement.



Aléas de chantier



Conçus selon un modèle panoramique, les terrains offrent une visibilité optimale grâce à leurs parois vitrées. La qualité des matériaux utilisés vise à garantir confort de jeu et durabilité. À terme, une toiture viendra compléter l’ensemble, intégrant une centrale photovoltaïque exploitée dans le cadre d’un bail à construction de 50 ans avec une entreprise spécialisée. L’objectif étant de permettre une pratique de la discipline toute l’année, tout en produisant de l’énergie renouvelable, sans coût direct pour la commune.



Le projet, d’un montant total de 295 268 € HT, a été financé à hauteur de 80 000 € par l’État, le reste étant supporté par la commune. Réalisé en sept mois, le chantier a dû composer avec des conditions météorologiques défavorables et un incident technique lors de la pose d’une vitre en verre trempé. Les services techniques municipaux ont joué un rôle central, notamment pour les installations électriques, réalisées en régie.



