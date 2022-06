Bonifacio : hommage à Jean-Marie Ciabrini, ancien directeur de l'hôpital

La rédaction le Mardi 7 Juin 2022 à 20:33

Jean-Marie Ciabrini, qui fut directeur de l'hôpital de Bonifacio, s'est éteint il y a quelques jours. La direction du centre hospitalier et la municipalité de la Cité des Falaises, et à travers eux tous ceux qui l'ont connu, aimé et apprécié, ont tenu à lui rendre hommage.