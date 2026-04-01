Bonifacio baptise sa place Marie-José Nat, hommage à l’enfant du pays devenue grande actrice

"Elle a eu raison de croire en ses rêves"



La petite fille de Bonifacio partira à Paris, des rêves plein la tête, pour devenir Marie-José Nat, une des grandes actrices du cinéma français de la Nouvelle Vague. Elle tournera avec Brigitte Bardot, Mireille Darc, Jean-Louis Trintignant ou Jean Marais. Sous la direction d’Henri-Georges Clouzot, André Cayatte, Jean-Pierre Mocky et bien sûr celui qui fut son mari, Michel Drach. Formée au cours Simon, elle a reçu en 1974 le prix d’interprétation féminine à Cannes, pour son rôle dans Les Violons du bal. Elle fut aussi décorée de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite. « Connaissant ma mère, je ne peux que sourire joyeusement à cet hommage, car elle aimait les honneurs et la reconnaissance, se souvient Aurélien Drach. Non par vanité, mais parce que chaque distinction était pour elle la preuve que la petite fille de la rue des Remparts avait eu raison de croire en ses rêves. »