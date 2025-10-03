CorseNetInfos
Biguglia : un différend de voisinage dégénère en tirs


la rédaction le Jeudi 2 Octobre 2025 à 18:34

En fin d’après-midi de ce jeudi 2 octobre, à Biguglia, un différend de voisinage a tourné à la violence. Un individu a ouvert le feu à plusieurs reprises en direction des ouvertures de l’appartement d’une victime.
Alertés, les opérateurs de Police-Secours (17), restés en contact téléphonique permanent avec la personne visée, ont dirigé les patrouilles sur place. L’auteur présumé, qui poursuivait ses tirs, a été interpellé par les équipages intervenants.
L'enquête et les constatations sont en cours. Plus d'infos à venir







