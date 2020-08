Biguglia : la Journée du cheval et de l’âne aura bien lieu

Parmi les nombreuses animations présentes ce jour là, pour petits et grands, se déroulera la première commission d'approbation de l'âne Corse ainsi qu'un concours modèles et allures réservé à la race asine Corse.



Une race reconnue depuis le 17 juin dernier par les autorités qui en dénombrent 8. Les critères de celle-ci : peut être appelé « âne corse » un animal né sur l’île et portant un prénom corse, de taille moyenne, à la robe entre le gris tourterelle et le gris foncé, aux pattes zébrées et présentant une croix de Saint-André sur le dos.