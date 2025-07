Bavella : une vaste opération de sensibilisation aux risques d’incendie et à la sécurité en montagne

Dans le cadre de la saison estivale, une opération de prévention environnementale et de sécurité en montagne s’est tenue jeudi 17 juillet de 8h à 12h au col de Bavella, l’un des sites naturels les plus fréquentés de Corse. À l’initiative de la compagnie de gendarmerie de Sartène, cette action a mobilisé les militaires aux côtés des agents de l’Office national des forêts (ONF) et de l’Office français de la biodiversité (OFB), dans une démarche conjointe de sensibilisation à destination du public.

Sur le terrain, des patrouilles mixtes ont été déployées à la fois sur le parking du col – point de départ de nombreuses randonnées – et le long des sentiers menant notamment au Trou de la Bombe ou au GR20. Objectif : dialoguer avec les randonneurs pour rappeler les bons gestes et les règles élémentaires de prudence. Au total, plus de 200 marcheurs ont été approchés et informés. En effet, face à l’affluence estivale, l’enjeu est double, indique la gfendarmerie prévenir les départs de feu dans un contexte de forte sécheresse et de chaleur persistante, et rappeler les règles de sécurité en milieu montagnard. « La prévention passe par le contact direct avec les usagers. Cela permet d’expliquer les comportements à adopter, comme ne pas fumer, éviter de sortir des sentiers balisés, ou encore anticiper sa randonnée en fonction de la météo », explique un agent de l’ONF.



L’accent a également été mis sur la fragilité des milieux traversés, le respect de la faune et de la flore, et l’impact parfois méconnu d’une fréquentation non régulée sur des sites emblématiques. Les sentiers de l’Alta Rocca, particulièrement ceux autour du col de Bavella, accueillent chaque jour des centaines de visiteurs en juillet et août.



Deux camping-cars verbalisés

En marge de la sensibilisation, des contrôles ont été menés sur les zones réglementées du site. Deux conducteurs de camping-cars ont été verbalisés pour stationnement illégal sur la DZ (zone de dépose hélicoptère) du col, pourtant strictement interdite à tout arrêt de véhicule. Une infraction qui, au-delà du non-respect des règles, peut entraver les interventions d’urgence en cas d’accident ou d’évacuation sanitaire.



Cette opération coordonnée s’inscrit dans un programme plus large de surveillance estivale des zones sensibles, alliant présence sur le terrain et travail de pédagogie auprès des usagers. À Bavella comme ailleurs, la cohabitation harmonieuse entre tourisme et nature passe par la responsabilité de chacun.