Battu à Annecy (1-0) le Sporting Club de Bastia s’enfonce dans le bas du classement.

FC Annecy 1– 0 SC Bastia (Mi-temps 1 - 0)

Arbitre: Thierry Bouille

Avertissements

FC Annecy: Larose (76ème), Drouhin (90+4)

SC Bastia: Menadyer (30ème), Guidi (57ème)

Expulsion : Roncaglia(56ème)

But pour le FC Annecy : Lajugie (34ème)



FC Annecy

Callens, Lajougie, Drouhin, Kouadio, Rowe, Casadei (Venot, Kashi, Billemaz, Larose (Paris 77ème), Touré, Hbouch. Entraineur: Laurent Guyot



SC Bastia

Placide, Guevara (Zilliox 59ème), Roncaglia, Ariss, Guidi, Meynadier, Vincent (Zaouai 69ème), Karamoko (Petrignani (69ème), Janneh, Tomi (Blé 77ème), Sebas (Aiki 77ème). Entraineur: Réginald Ray



Première sur le banc face à Annecy pour Réginald Ray. À l’image du pompier de service, le nouvel entraîneur bastiais a la lourde mission de maîtriser l’incendie qui cloue les Bastiais à la dernière place du classement de Ligue 2. En attendant de devenir l’homme providentiel de la saison, Réginald Ray a-t-il réussi son premier match face aux Savoyards ?

La réponse est non…



C’est par un froid glacial que les Bastiais se sont déplacés à Annecy. Sur la pelouse du Parc des Sports, les Bastiais seront à l’origine de la première occasion dès la première minute avec une reprise de la tête de Zakaria Arriss en guise d’échauffement. À la 5ᵉ minute, seul dans la surface de réparation, Jérémy Sebas n’arrivera pas à faire la différence sur sa frappe face au portier annécien.

De son côté, Annecy ne se montrera pas plus dangereux durant le premier quart d’heure de jeu malgré quelques occasions qui ont donné du travail aux défenseurs bastiais. À la 22ᵉ minute, les Annéciens se verront refuser un but par Thierry Bouille pour une faute sur Juan Guevara.

Si, pendant le second quart d’heure de jeu, les Bastiais tenteront de résister, parfois avec maladresse, au pressing des joueurs du FC Annecy, ils se feront piéger sur corner à la 34ᵉ minute par François Lajugie, qui avait porté les couleurs du CAB et du FC Bastia Borgo : 1 à 0 pour Annecy.





Dans la foulée, les Bastiais auront l’opportunité de revenir au score mais Jérémy Sebas ratera son duel face à Thomas Callens, le portier annécien. Depuis le début de la saison, l’attaquant bastiais n’arrive pas à être décisif sur les grosses occasions de but… Cette inefficacité pèse sur le déroulé des rencontres depuis le début de la saison.

Juste avant la pause, nouvelle opportunité bastiaise, Jérémy Sebas et Issiaka Karamoko ne trouveront ni l’entente, ni l’intensité, ni le réalisme nécessaires pour transformer une nouvelle occasion dangereuse. L’arbitre sifflera la pause sur le score de 1 à 0 pour le FC Annecy.

