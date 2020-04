Bastiacci, cumpremu quì : un site pour favoriser l'achat local en temps de pandémie

Le confinement c'est peut-être l'occasion de revoir sa manière d'acheter, de consommer et de donner un coup de pouce aux commerçants et artisans locaux qui sont affectés par cette ;longue fermeture de leurs activité. Pour favoriser le commerce de proximité la mairie de Bastia à décidé de se mobiliser aux côtés des commerces locaux et de proximité de la Ville de Bastia.

C’est pour favoriser les achats locaux que la municipalité a constitué ce répertoire de toutes les initiatives des commerces, artisans, entrepreneurs, producteurs sur sa commune. Sous la bannière « Bastiacci, cumpremu quì », les informations glanées sont compilées sous forme d'une carte interactive et sous forme de listes qui sont accessibles ici : https://bit.ly/cumpremu-qui

Grâce aux appels à manifestations lancés auprès des commerçants, artisans, producteurs, la mairie a pu rassembler un grand nombre d’information et ce sont aujourd’hui plus de 120 commerces et initiatives qui sont référencés sur une carte déjà consultée plus de 5000 reprises.

Si des commerçants, artisans, producteurs souhaitent apparaître sur nos documents, ils peuvent adresser un mail au manager de centre-ville : mpoli@bastia.corsica

La Ville de Bastia est également en train de travailler à la mise en place d’un drive dédié aux producteurs.