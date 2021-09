Bastia : une rentrée en musique au collège Simon-Vinciguerra

C'était le grand jour ce 3 septembre pour les jeunes "sixièmes" qui ont fait leur première rentrée au collège Simon-Vinciguerra de Bastia. Pour célébrer cette étape marquante de leur cursus scolaire, et effacer toute appréhension, le principal, Pierre Rossi, a choisi un retour en classe en musique. Une surprise pour les collégiens qui après un "check" au maire, Pierre Savelli, venu pour l'occasion, ont pris place dans la cour. Entre rire, boule au ventre et une pointe de stress, ils ont assisté au mini-concert du jeune Guillaume Santelli, prêts à rejoindre leurs nouvelles classes et révéler de nouveaux défis.





Un capteur Co2 d'air pour le réfectoire

La rentrée au Vieux-Lycée s'est accompagné cette année d'une nouveauté qui rassure les parents des élèves demi-pensionnaires : la Collectivité de Corse a équipé le réfectoire d'un capteur CO2. "Cet établissement fait partie de ceux qui nous ont demandé à être équipés par ce dispositif qui permet d'alerter quand il faut aérer et donc d'offrir une arme supplémentaire dans la lutte contre la pandémie de Covid-19." indique Antonia Luciani, Conseillère exécutive en charge de l'éducation, présente au Vinciguerra avec Lauda Guidicelli-Sbraggia, Conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des sports, de l’égalité femmes-hommes, pour faire un point de rentrée sur l’action de la Collectivité de Corse qui exerce des responsabilités essentielles dans les domaines de l’enseignement et de la formation professionnelle.





De travaux de rénovation jusqu'en 2022