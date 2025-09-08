Bastia : une plaque en hommage à Emmanuel Multedo dévoilée à l’école Gaudin

C’est dans un espace dédié aux sciences et aux nouvelles technologies, au sein de la nouvelle école Gaudin à Bastia, qu’a été dévoilée ce lundi après-midi une plaque en hommage à Emmanuel Multedo, enseignant et directeur de l’établissement assassiné le jour de la rentrée scolaire, le 8 septembre 2008.

17 ans après ce drame qui avait profondément marqué la communauté éducative, la ville de Bastia, l’Éducation nationale et les proches de l’enseignant ont souhaité commémorer sa mémoire dans un lieu porteur de sens.

“C’est un moment de recueillement, mais aussi de transmission”, a résumé Anne Chiardola, directrice académique des services de l’Éducation nationale, rappelant que l’hommage est aussi “un moyen de porter la mémoire auprès des enfants”. “Ce sont des personnes de notre corps de métier, et nous sommes attachés à les avoir toujours avec nous et à les commémorer.”





Un travail de mémoire qui passera désormais par l’explication du rôle et de l’engagement d’Emmanuel Multedo, à chaque nouvelle génération d’élèves. “Ils vont forcément remarquer la plaque et s’interroger. On leur expliquera qu’il était le directeur de l’école, et qu’il était très engagé et très apprécié”, a expliqué Audrey Graziani, directrice de l’établissement. “Je ne le connaissais pas personnellement, mais je connais sa femme, et on a entendu beaucoup de bien sur lui. C’était un directeur qui était vraiment là pour aider les élèves, et peut-être qu’il dirigerait encore cette école aujourd’hui si le drame n’était pas arrivé.”





Pour le maire de Bastia, le lieu choisi pour cet hommage n’a rien d’anodin. L’espace qui accueille aujourd’hui la plaque, dédié aux sciences, aux médias et aux nouvelles technologies, est à l’image de l’enseignement qu’Emmanuel Multedo défendait. “Cet endroit est un lieu de construction de l’individu. C’est un espace qui incarne naturellement la formation des enfants et leur émancipation. On sait que votre fils s'était attaché à ça, alors on a trouvé que c'était le lieu idéal pour faire vivre son nom”, a-t-il déclaré à l’intention de la mère d’Emmanuel Multedo. Avant d’ajouter : “Au-delà de transmettre sa mémoire, il est aussi important de transmettre les valeurs qu’il transmettait, et ce lieu lui correspond amplement.”



Une mémoire qui, pour sa mère, ne doit pas se limiter à une commémoration. Très émue, elle a salué un geste fort, à la hauteur de l’engagement quotidien de son fils. “Je suis émue et très reconnaissante de cet espace qui correspond à l’esprit dans lequel Emmanuel enseignait. Cet espace que vous dédiez à sa mémoire correspond très précisément à l’origine de sa démarche pour l’éducation. Souvent, les gens vont parler de l'enseignant qu'il était, dire qu'ils voulaient que leur enfant soit dans cette école. Les compliments, je peux en faire, mais tout ce que je sais, c'est que cette plaque aujourd'hui et l'espace spécifique qui lui a été attribué est une sorte de traduction dans l'espace de ce qu'il était dans son existence. Ça garantit aussi la transmission du souvenir et de la vie du souvenir. Il faut que ce soit porteur de vérité pour tout le monde. Le souvenir, c'est quelque chose qui nourrit le sens des existences, et les gens qui ont partagé celle d'Emmanuel recevront non pas le souvenir, mais le sens de son existence et du partage qu'il a eu avec les uns et les autres.”

