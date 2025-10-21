CorseNetInfos
Bastia : une personne légèrement intoxiquée dans un incendie à Montesoro


La rédaction le Mardi 21 Octobre 2025 à 07:39

Un départ de feu s’est déclaré ce mardi soir dans une cuisine d’un appartement du quartier de Montesoro, à Bastia. Le sinistre, provoqué par un appareil électrique, a dégagé d’importantes fumées. Une personne, légèrement intoxiquée, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de Bastia avant d’être évacuée vers le centre hospitalier. L’intervention s’est déroulée vers 22 heures.







