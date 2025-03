Bastia : une collecte de produits d’hygiène et de beauté pour les femmes isolées

Une collecte de produits d'hygiène et de beauté pour les femmes isolées. C’est ce qu’organisent six élèves de l’Institut régional d’administration de Bastia le samedi 8 mars. L’action, qui va se dérouler toute la journée, s’inscrit dans le cadre de la formation des étudiants. “Au sein de notre formation, on nous invite à faire un engagement civique”, explique Hélène, l’une des organisatrices du projet. “On a choisi de faire une action en faveur des femmes isolées, et notamment celles qui ont des enfants, car on est tous très sensibilisés à cette problématique.”





Concrètement, les produits qui vont être récoltés sont “des produits d’hygiène classique, comme du shampoing, du gel douche ou encore du dentifrice, mais aussi des serviettes hygiéniques ou des tampons, pour lutter contre la précarité menstruelle”. Des produits de beauté sont également recherchés, pour permettre aux femmes isolées de “restaurer l’image et l’estime de soi”. “Certaines femmes ont des parcours de vie avec beaucoup de souffrance et de violence, et on souhaite leur offrir des produits de beauté pour qu’elles puissent recommencer à prendre soin d’elles”, précise Hélène.



Tous les dons récoltés seront distribués aux associations Maria Stella et Partage, qui œuvrent en faveur des femmes. Symboliquement, les étudiants ont choisi de réaliser cette collecte le jour de la journée internationale des droits des femmes, pour “sensibiliser le plus grand nombre sur ce sujet”. L’année dernière, une première collecte avait eu lieu, permettant de récolter un an de fonctionnement sur les produits d’hygiène pour les deux associations.