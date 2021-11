Bastia : un Chat Botté musical en résidence à l’Alb’Oru

« Notre volonté est de transposer le célèbre conte du Chat Botté dans un projet interdisciplinaire mêlant théâtre d’objets et musique baroque pour créer un spectacle en langue corse qui s’adresse à tous les publics en offrant la possibilité de s’adapter à différents espaces scéniques afin de se produire en tournée sur l’île » nous explique Marie-Line, chargée de production à ANT, Art et Noces Troubles* à Bastia. « Pour monter Le Chat Botté, notre association a souhaité réunir différents artistes autour d’Anna Fernandez, qui s’est illustrée depuis plus de 30 ans dans l’univers du théâtre de marionnettes, dans des représentations à l’international ».Anna Fernández est née à Barcelone en 1970. Journaliste de profession elle a notamment travaillé à Radio Barcelona et dans différentes revues, maisons d’édition et journaux d’Espagne. En1998, son intérêt pour l’art et le langage scénique l’amène à intégrer la compagnie de marionnettes Per Poc. Ce travail l’a conduit sur les plus grandes scènes du monde telles que Vienne, Paris, Berlin, Florence, Bogota, Barcelone ou encore Moscou… des lieux mythiques où sont présentés d’importantes œuvres du répertoire musical international. Dans toutes les productions, Anna Fernández travaille à la conception et à la création des spectacles et intervient, la plupart du temps, en tant qu’interprète. En 2015, elle s’installe à Sartène et réalise depuis des ateliers de marionnettes pour les enfants. En parallèle, elle s’est formée au lycée agricole de Sartène pour devenir apicultrice.« En connectant son univers poétique et musical à celui d’artistes corses participant depuis de nombreuses années à la vie culturelle insulaire, nous souhaitons offrir une réalisation originale où se mêlent arts plastiques, marionnettes, musique baroque et théâtre » poursuit Marie-Line. « Le Chat botté que nous avons travaillé en résidence ici à l’Alb’Oru est une réadaptation du spectacle présentée à l’Auditorium de Barcelone cet hiver par Anna Fernandez. Dans cette version, le conte était raconté sur la musique d’orchestre du compositeur suisse Franco Cesarini. Pour le présenter au public corse nous avons souhaité le réadapter autour de la musique baroque, et pour cela nous avons fait appel à des musiciens locaux de grands talents : Elise Lancerotto, à la harpe triple (baroque italienne) et au clavecin, Celia Picciocchi au violon et Martin Bauer à la viole de gambe et à la flûte ».La création graphique du décor et des personnages a été confiée à l’illustratrice d’origine russe Alexandra Semenova. Diplômée des beaux-arts à l’Institut d'État Académique des Beaux-Arts à Moscou en 2008, elle a ensuite collaboré avec les plus grandes maisons d'édition russes, puis est devenue auteure d'illustrations pour de nombreuses œuvres littéraires. Alexandra Semenova est lauréate de la médaille d'argent de l'Académie russe des Beaux-Arts et de la médaille « Pour le mérite de l'Académie » (2013), elle est également lauréate du concours international « L'art du livre » (en 2016, 2017 et 2020). Parallèlement à son travail d'illustratrice, elle se consacre à l'enseignement dans les principaux établissements artistiques universitaires de Russie.Les personnages du Chat botté sont dessinés au crayon sur du papier couleur crème dans un style baroque qui restitue par ses couleurs pastel et son tracé léger la cour des courtisans du roi Louis XIV. La représentation du personnage du roi est d’ailleurs inspirée du célèbre monarque.« Notre intention était de transposer les spectateurs dans l’atmosphère d’un salon littéraire de l’époque baroque, grâce à la technique du théâtre de papier grand format et à un décor créé dans l’univers du Chat Botté tel que Charles Perrault l’a imaginé en 1695. Les figurines de papiers sont à l’échelle du théâtre et sont actionnées par les marionnettistes, le narrateur se tenant derrière la table. » précise encore Marie-Line.Ce conte merveilleux plonge ainsi le public au temps de Louis XIV et des musiciens de sa cour. Il est illustré par des transcriptions de danses et de pièces originales de compositeurs du Grand Siècle, allant des luthistes Gaultier le Vieux, Robert de Visée, jusqu’à Jean-Baptiste Lully, Marin Marais ou Jean-Philippe Rameau. Mais également d’Arcangelo Corelli, pendant italien de ce que représente Lully pour la musique française.Le spectacle, au point après cette résidence offerte par la CdC, les concepteurs, les marionnettistes, les musiciens n’ont aujourd’hui qu’une hâte, se produire devant le public.--Distribution :Adaptation et mise en scène : Anna FernandezMarionnettiste : Anna Fernandez (Cie Per Poc)Marionnettiste : Santi Arnal (Cie Per Poc)MusiciensElise Lancerotto à la triple harpe et au clavecinCelia Picciocchi au violonMartin Bauer à la flûte et à la viole de gambeDécoratrice : Alexandra SemenovaAdaptation en langue corse et narration : Jean-Baptiste Filippi (Teatrinu).--*Art et Noces Troubles - Montée Filippina - 20200 BastiaTél : 04.94.58.35.63. Mail : prod@artetnocestroubles.com