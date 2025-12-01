Bastia : trois blessés après un accident de la circulation

Un accident de la circulation s’est produit ce mercredi aux alentours de midi à Bastia, dans le mini tunnel au niveau du rond-point du chalet. Une collision a impliqué un véhicule et une moto.



Trois blessés sont à déplorer : deux victimes légères qui étaient à bord du véhicule, et le motard en urgence relative. Les trois victimes ont été évacuées par les pompiers de Bastia et de Lucciana vers le centre hospitalier de Bastia.



L’accident a nécessité la présence de trois VSAV, d’un moyen de balisage, d’une VRM du SAMU et d’un véhicule de commandement, ce qui représente une quinzaine de personnes.