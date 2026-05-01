Bastia : naturopathe et praticienne en constellation familiale, Marie Schiavo, beauté d’âme

Après la pluie vient toujours le soleil. La lumière resplendit en ce jour. L’astre lumineux irradie. Pourtant, la grisaille a dominé toute la semaine. Mais, comme une évidence, dans les échanges de SMS pour fixer le rendez-vous, Marie Schiavo ne doute pas. Comme si elle le savait : « Il fera beau, pas d’inquiétude. » Une évidence pour elle.
La trentenaire arrive, resplendissante. Son regard est, pour le moment, dissimulé derrière des épaisses lunettes de soleil. Un jean, un tee-shirt, une paire de baskets. En toute simplicité. Pas de chichis. Pas de maquillage. Rien. Une beauté naturelle qui se suffit à elle-même. Sa longue chevelure flotte dans le vent, baignée par la douce lumière d’un crépuscule.
Pendant de longues années la trentenaire a été mannequin. Elle a défilé pour les plus grandes maisons de haute couture. Elle avait tout pour les séduire : une silhouette élancée, un sourire envoûtant, une simplicité rare. Des valeurs, également, inculquées par ses parents et liées à cette terre qui l’a vue grandir. Une Corse qui, en plus de sa beauté, lui a transmis cette sensibilité. Cette délicatesse qui ouvre le champ des possibles.
Avec son bac en poche, elle part à Lyon. Marie va suivre une école de maquillage. Elle va, par le biais de ses connaissances, travailler avec les plus grandes stars. C’est à ce moment-là qu’elle est repérée pour faire du mannequinat. Mais elle comprend très vite que tout cela sera éphémère. « Pourtant, j’aurais pu rentrer dans le système en place, mais je m’y suis refusée. »
Cursus de trois ans en naturoptahie
En parallèle des défilés, Marie Schiavo, désormais installée à Paris, suit une formation de naturopathe.
« J’ai fait cela quand personne ne s’y intéressait. Dans une vraie école après un cursus de trois années j’ai validé ma formation », lance-t-elle entre deux gorgées d’eau pétillante citronnée.
Elle porte en elle cette sensibilité. Une connexion unique qu’elle doit à son héritage familial. Un don hérité, mais qu’elle ne sait pas encore maîtriser. « Très jeune, j’ai eu des révélations. Des informations arrivaient sans que je comprenne. Et quand je le disais, personne ne me croyait. J’entends encore ma mère me dire : “Va dans ta chambre, tu racontes des bêtises.” »
Pourtant, tout ce qu’elle décrit arrive. De manière inexpliquée, elle possède le " truc". « Mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient comme cela. Je suis comme eux. »
Pendant des années, Marie Schiavo nie l’évidence. Son diplôme de naturopathe en poche, elle poursuit un cursus à Anvers pour apprendre le travail des pierres précieuses. « Ce n’était pas mon domaine. Je m’éteignais. Je n’étais pas heureuse. »
Curieuse et désireuse d’apprendre, elle s’initie aussi à la constellation familiale. Une approche thérapeutique, en lien avec la naturopathie, développée par l’ancien prêtre allemand Bert Hellinger.« Une formation reconnue et financée par un organisme d’État, je tiens à le préciser. »
Elle enseignera également la naturopathie à l’Université de Corse en s'installant comme naturopathe à partir de 2015 à Bastia.
Marie Schiavo revendique une démarche tournée vers l’écoute et la compréhension de l’autre. « Je me suis nourrie de ces rencontres au fil de mon parcours. »
La trentenaire arrive, resplendissante. Son regard est, pour le moment, dissimulé derrière des épaisses lunettes de soleil. Un jean, un tee-shirt, une paire de baskets. En toute simplicité. Pas de chichis. Pas de maquillage. Rien. Une beauté naturelle qui se suffit à elle-même. Sa longue chevelure flotte dans le vent, baignée par la douce lumière d’un crépuscule.
Pendant de longues années la trentenaire a été mannequin. Elle a défilé pour les plus grandes maisons de haute couture. Elle avait tout pour les séduire : une silhouette élancée, un sourire envoûtant, une simplicité rare. Des valeurs, également, inculquées par ses parents et liées à cette terre qui l’a vue grandir. Une Corse qui, en plus de sa beauté, lui a transmis cette sensibilité. Cette délicatesse qui ouvre le champ des possibles.
Avec son bac en poche, elle part à Lyon. Marie va suivre une école de maquillage. Elle va, par le biais de ses connaissances, travailler avec les plus grandes stars. C’est à ce moment-là qu’elle est repérée pour faire du mannequinat. Mais elle comprend très vite que tout cela sera éphémère. « Pourtant, j’aurais pu rentrer dans le système en place, mais je m’y suis refusée. »
Cursus de trois ans en naturoptahie
En parallèle des défilés, Marie Schiavo, désormais installée à Paris, suit une formation de naturopathe.
« J’ai fait cela quand personne ne s’y intéressait. Dans une vraie école après un cursus de trois années j’ai validé ma formation », lance-t-elle entre deux gorgées d’eau pétillante citronnée.
Elle porte en elle cette sensibilité. Une connexion unique qu’elle doit à son héritage familial. Un don hérité, mais qu’elle ne sait pas encore maîtriser. « Très jeune, j’ai eu des révélations. Des informations arrivaient sans que je comprenne. Et quand je le disais, personne ne me croyait. J’entends encore ma mère me dire : “Va dans ta chambre, tu racontes des bêtises.” »
Pourtant, tout ce qu’elle décrit arrive. De manière inexpliquée, elle possède le " truc". « Mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient comme cela. Je suis comme eux. »
Pendant des années, Marie Schiavo nie l’évidence. Son diplôme de naturopathe en poche, elle poursuit un cursus à Anvers pour apprendre le travail des pierres précieuses. « Ce n’était pas mon domaine. Je m’éteignais. Je n’étais pas heureuse. »
Curieuse et désireuse d’apprendre, elle s’initie aussi à la constellation familiale. Une approche thérapeutique, en lien avec la naturopathie, développée par l’ancien prêtre allemand Bert Hellinger.« Une formation reconnue et financée par un organisme d’État, je tiens à le préciser. »
Elle enseignera également la naturopathie à l’Université de Corse en s'installant comme naturopathe à partir de 2015 à Bastia.
Marie Schiavo revendique une démarche tournée vers l’écoute et la compréhension de l’autre. « Je me suis nourrie de ces rencontres au fil de mon parcours. »
Démarche scientifique
Marie Schiavo, ancien mannequin exerce la fonction de naturopathe. Elle a developpé très jeune un don de médiumnité. (Photo Jean-Michel Schiavo)
Elle veut étudier. Elle ne veut pas simplement exploiter. Sa démarche s’inscrit dans une volonté scientifique, tout en se mettant au service des autres et à leur écoute. « Pendant des années, j’ai œuvré dans le social, auprès d’enfants handicapés et de personnes atteintes de maladies incurables. J’ai aussi collaboré avec des mairies. »
Marie Schiavo s’enrichit de cette différence. Elle ne juge pas. Elle aide sans chercher à en tirer profit.. « Un jour, je sortais de la chapelle de la Médaille miraculeuse, à Paris. J’étais dans le métro et il y avait un jeune SDF qui demandait une pièce. Je lui ai donné une médaille miraculeuse. Son visage s’est illuminé. Il m’a remerciée. Je lui ai parlé. Je ne sais pas s’il a suivi mes conseils, mais j’ai pris le temps de discuter plutôt que de lui donner un euro. »
Une grande foi en Dieu
Une générosité de cœur présente au tréfonds de l’âme de Marie. Son existence est marquée par une très grande foi en Dieu. Sa chaîne avec une grande croix et une médaille miraculeuse en témoignent. Tout comme ses tatouages sur sa main gauche. Mais elle a aussi reçu de nombreux signes. Ces liens d'intelligence entre Dieu et les hommes. Des étapes qui ont jalonné sa vie. Des moments gravés en elle qui font qu’elle accepte aujourd’hui ce don de médiumnité.
Un chemin évident s’est alors dessiné devant elle. « Je ne pose aucune question pendant les séances. Je laisse venir les informations à moi. Si, pendant des années, je subissais ce don, aujourd’hui je le maîtrise. Je veux le mettre à profit pour aider mon prochain. C’est mon seul but. Je n’en tire aucune gloire. Mon seul désir, c’est d’aider et de servir ceux qui en ont besoin. C’est ma seule motivation. Si, au début, je le refusais, aujourd’hui je le maîtrise . J’en fais profiter ceux qui veulent que je les soutienne. J'inscris mon travail dans une démarche scientifique pour que l’on tente de comprendre ce qui se passe réellement. Je récuse toutes ces pseudos écoles pour devenir médium. »
Les témoignages sur les bienfaits des interventions de Marie Schiavo sont nombreux. Tous soulignent la bienveillance de la trentenaire, son empathie et sa générosité.
À la fin de la rencontre, Marie Schiavo retire ses lunettes de soleil. Son regard se dévoile. Il est rempli de cette lumière apaisante Une douceur réconfortante s’en dégage immédiatement
Les yeux sont le miroir de l’âme, paraît-il. Chez Marie Schiavo, cette lumière intérieure semble indissociable du désir d’aider les autres. La beauté de son âme tout simplement.
https://www.marieschiavo.fr/
Marie Schiavo s’enrichit de cette différence. Elle ne juge pas. Elle aide sans chercher à en tirer profit.. « Un jour, je sortais de la chapelle de la Médaille miraculeuse, à Paris. J’étais dans le métro et il y avait un jeune SDF qui demandait une pièce. Je lui ai donné une médaille miraculeuse. Son visage s’est illuminé. Il m’a remerciée. Je lui ai parlé. Je ne sais pas s’il a suivi mes conseils, mais j’ai pris le temps de discuter plutôt que de lui donner un euro. »
Une grande foi en Dieu
Une générosité de cœur présente au tréfonds de l’âme de Marie. Son existence est marquée par une très grande foi en Dieu. Sa chaîne avec une grande croix et une médaille miraculeuse en témoignent. Tout comme ses tatouages sur sa main gauche. Mais elle a aussi reçu de nombreux signes. Ces liens d'intelligence entre Dieu et les hommes. Des étapes qui ont jalonné sa vie. Des moments gravés en elle qui font qu’elle accepte aujourd’hui ce don de médiumnité.
Un chemin évident s’est alors dessiné devant elle. « Je ne pose aucune question pendant les séances. Je laisse venir les informations à moi. Si, pendant des années, je subissais ce don, aujourd’hui je le maîtrise. Je veux le mettre à profit pour aider mon prochain. C’est mon seul but. Je n’en tire aucune gloire. Mon seul désir, c’est d’aider et de servir ceux qui en ont besoin. C’est ma seule motivation. Si, au début, je le refusais, aujourd’hui je le maîtrise . J’en fais profiter ceux qui veulent que je les soutienne. J'inscris mon travail dans une démarche scientifique pour que l’on tente de comprendre ce qui se passe réellement. Je récuse toutes ces pseudos écoles pour devenir médium. »
Les témoignages sur les bienfaits des interventions de Marie Schiavo sont nombreux. Tous soulignent la bienveillance de la trentenaire, son empathie et sa générosité.
À la fin de la rencontre, Marie Schiavo retire ses lunettes de soleil. Son regard se dévoile. Il est rempli de cette lumière apaisante Une douceur réconfortante s’en dégage immédiatement
Les yeux sont le miroir de l’âme, paraît-il. Chez Marie Schiavo, cette lumière intérieure semble indissociable du désir d’aider les autres. La beauté de son âme tout simplement.
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