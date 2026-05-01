Bastia : naturopathe et praticienne en constellation familiale, Marie Schiavo, beauté d’âme

Après la pluie vient toujours le soleil. La lumière resplendit en ce jour. L’astre lumineux irradie. Pourtant, la grisaille a dominé toute la semaine. Mais, comme une évidence, dans les échanges de SMS pour fixer le rendez-vous, Marie Schiavo ne doute pas. Comme si elle le savait : « Il fera beau, pas d’inquiétude. » Une évidence pour elle.

La trentenaire arrive, resplendissante. Son regard est, pour le moment, dissimulé derrière des épaisses lunettes de soleil. Un jean, un tee-shirt, une paire de baskets. En toute simplicité. Pas de chichis. Pas de maquillage. Rien. Une beauté naturelle qui se suffit à elle-même. Sa longue chevelure flotte dans le vent, baignée par la douce lumière d’un crépuscule.





Pendant de longues années la trentenaire a été mannequin. Elle a défilé pour les plus grandes maisons de haute couture. Elle avait tout pour les séduire : une silhouette élancée, un sourire envoûtant, une simplicité rare. Des valeurs, également, inculquées par ses parents et liées à cette terre qui l’a vue grandir. Une Corse qui, en plus de sa beauté, lui a transmis cette sensibilité. Cette délicatesse qui ouvre le champ des possibles.

Avec son bac en poche, elle part à Lyon. Marie va suivre une école de maquillage. Elle va, par le biais de ses connaissances, travailler avec les plus grandes stars. C’est à ce moment-là qu’elle est repérée pour faire du mannequinat. Mais elle comprend très vite que tout cela sera éphémère. « Pourtant, j’aurais pu rentrer dans le système en place, mais je m’y suis refusée. »



Cursus de trois ans en naturoptahie



En parallèle des défilés, Marie Schiavo, désormais installée à Paris, suit une formation de naturopathe.

« J’ai fait cela quand personne ne s’y intéressait. Dans une vraie école après un cursus de trois années j’ai validé ma formation », lance-t-elle entre deux gorgées d’eau pétillante citronnée.

Elle porte en elle cette sensibilité. Une connexion unique qu’elle doit à son héritage familial. Un don hérité, mais qu’elle ne sait pas encore maîtriser. « Très jeune, j’ai eu des révélations. Des informations arrivaient sans que je comprenne. Et quand je le disais, personne ne me croyait. J’entends encore ma mère me dire : “Va dans ta chambre, tu racontes des bêtises.” »

Pourtant, tout ce qu’elle décrit arrive. De manière inexpliquée, elle possède le " truc". « Mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient comme cela. Je suis comme eux. »





Pendant des années, Marie Schiavo nie l’évidence. Son diplôme de naturopathe en poche, elle poursuit un cursus à Anvers pour apprendre le travail des pierres précieuses. « Ce n’était pas mon domaine. Je m’éteignais. Je n’étais pas heureuse. »

Curieuse et désireuse d’apprendre, elle s’initie aussi à la constellation familiale. Une approche thérapeutique, en lien avec la naturopathie, développée par l’ancien prêtre allemand Bert Hellinger.« Une formation reconnue et financée par un organisme d’État, je tiens à le préciser. »

Elle enseignera également la naturopathie à l’Université de Corse en s'installant comme naturopathe à partir de 2015 à Bastia.

Marie Schiavo revendique une démarche tournée vers l’écoute et la compréhension de l’autre. « Je me suis nourrie de ces rencontres au fil de mon parcours. »