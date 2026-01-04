Bastia : le nouveau conseil municipal installé autour de Gilles Simeoni, nouveau maire

(Vidéo et Photos Gérard Baldocchi)

Comme il est de coutume, la séance d’installation a débuté par l’appel des nouveaux conseillers municipaux par Pierre Savelli, maire de la ville pour encore quelques minutes. Puis Dominique Nasica, doyenne du conseil municipal et élue de la majorité, a ouvert et présidé la séance d’installation : « Nous venons tous d’horizons différents, mais ce qui prime, c’est la démocratie et l’intérêt de Bastia », avant de rendre hommage au maire sortant, « qui quitte ses fonctions de maire, mais qui a marqué la ville de son empreinte », évoquant également « un moment qui marque la confiance et la continuité ».Après cette introduction, le nouveau conseil municipal de Bastia a procédé à l’élection du maire. C’est logiquement que Gilles Simeoni, proposé par Pierre Savelli, symbole d’une passation de pouvoir, a été élu avec 31 voix, contre Julien Morganti (9 voix) et trois bulletins blancs. Le groupe de Nicolas Battini (Populu di Bastia, 3 sièges) n’a pas proposé de candidat.Pierre Savelli a proposé la candidature de Gilles Simeoni (Bastia Inseme, 31 sièges), symbole d’une passation de pouvoir, tandis que Jean-Martin Mondoloni a proposé celle de Julien Morganti (Uniti per Bastia, 9 sièges), candidat malheureux du second tour pour environ 400 voix. Le troisième groupe, Populu di Bastia (3 sièges), n’a pas présenté de candidat.C’est écharpe tricolore posée à côté de lui que Gilles Simeoni a pris la parole. Le nouveau maire de Bastia a remercié ses électeurs qui ont choisi sa liste pour représenter Bastia : « Nous sommes et nous serons les élus de toutes et tous les Bastiais, avec pour seule boussole la défense de l’intérêt général », avant de féliciter Pierre Savelli pour son mandat : « Il continuera d’apporter son regard et son expérience de Bastiais », et de s’adresser à l’opposition : « Je vous respecte et nous nous respectons sur le plan personnel. Et je veillerai, sur le plan politique, à ce que vous soyez garantis dans vos droits et vos prérogatives d’opposants. »Passé le protocole, « le temps électoral est clos, s’ouvre le temps de l’action politique », a annoncé Gilles Simeoni, avec un premier « signe fort » : « la création d’un adjoint aux quartiers sud ».Objectif pour le nouveau maire : « entendre et écouter le message envoyé » et « changer ce qu’il faut changer », en intégrant « ce que les Bastiais nous ont dit pendant la campagne électorale : leurs inquiétudes, leurs difficultés et leurs critiques, qui se sont traduites dans le résultat électoral ».Quatre grands domaines structurent la feuille de route du nouveau maire, autour du « refus de la spéculation foncière, de la sauvegarde du commerce de proximité, de la santé, de la culture, de l’éducation, du sens commun, de l’identité collective et de la fraternité », mais aussi des besoins du quotidien : « propreté, trafic et usage de drogue, accès aux transports… ».Pour mener sa politique, Gilles Simeoni s’est entouré de 12 adjoints. Emmanuelle De Gentili garde son poste de première adjointe. Pierre Savelli, ancien maire, ne devient pas adjoint et retrouve un siège de conseiller municipal.Du côté de l’opposition, Julien Morganti a évoqué le résultat serré avec la majorité : « Ce résultat nous oblige à travailler pour montrer qu’une autre voie est possible. Le débat public va se poursuivre dans cette enceinte et à l’extérieur. » Nicolas Battini, à la tête du second groupe d’opposition (Populu di Bastia), a adressé ses félicitations aux vainqueurs comme aux vaincus, rappelant à Gilles Simeoni : « Vous pouvez compter sur nous pour vos mesures sur l’identité corse », tout en se montrant « ferme sur les questions d’immigration » et en soulignant « des analyses différentes sur le quotidien des Bastiais ».Gilles Simeoni ne portera pas l’écharpe tricolore contrairement à 2014. Il explique sa position, non pas comme une opposition à la France mais plutot contre la négation de l'Etat à l'encontre de la Corse. : « Le port bref de cette écharpe tricolore est destiné à rappeler à l’État qu’il est l’heure pour lui de donner sa réponse. »1re adjointe : Emmanuelle De Gentili2e adjoint : Pasquale Castellani3e adjointe : Hélène Beretti4e adjoint : Paul Tieri5e adjointe : Mattea Lacave6e adjoint : Serge Linale7e adjointe : Lauda Guidicelli-Sbraggia8e adjoint : Didier Grassi9e adjoint : François Filippi10e adjoint : Antoine Graziani11e adjoint : José Natali12e adjoint : Pierre Pieri