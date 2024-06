Bastia : le festival de lectures musicales Lektos prend ses quartier d'été du 3 au 7 juillet

La lecture s'invite à Bastia. Du 3 au 7 juillet prochains, le festival de lectures musicales Lektos revient pour une troisième édition. Durant cinq jours, une dizaine de duos composés de lecteurs et de musiciens, proposeront gratuitement, et sans réservation, des sessions de lectures, afin de "faire vivre la littérature autrement que dans les livres", sur le parvis de l'église Saint-Charles. Destinées à un public "de tout âge et de tout horizon", ces manifestations invitent cette année à réfléchir autour de "Notre jardin". D'abord d'un point de vue intérieur, mais plus largement, "ce thème aborde les notions de partage, de territoire et d'environnement", précise Jacky Le Menn, programmateur du festival.

Cette année, les tandems - pour la plupart venus du monde du spectacle ou de la littérature -, distillent leurs histoires issues de classiques, mais pas seulement. Le soir de l'ouverture, Daniel Delorme, accompagné de Katell Boisneau, lira un extrait de son ouvrage Un jardin extraordinaire, tandis que Pascal Cesari et Philippe Biondi offriront leur interprétation d'une partie du Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa.