Ajaccio : Racines de Ciel accueille Léa Simone Allegria au Palais Fesch ce vendredi 23/10/2025 Bastia : le calme avant la tempête ? 23/10/2025 Tempête : Trafic maritime suspendu à Bastia et à l'Île-Rousse 22/10/2025 Conférence : « Le système des arts au service de Napoléon et de la dynastie impériale » 22/10/2025

Bastia : le calme avant la tempête ?


La rédaction le Jeudi 23 Octobre 2025 à 08:19

Hervé Tusoli a saisi ce jeudi matin cette image de Bastia baignée d’une lumière presque irréelle, quelques heures avant l’arrivée annoncée de la tempête Benjamin. Le ciel, encore calme, laissait entrevoir ces nuances changeantes qui précèdent souvent les coups de vent venus de l'ouest. Les prévisions annoncent, en effet, un net renforcement du vent - notre "Libecciu" - en fin de matinée, accompagné de pluies orageuses sur la façade occidentale de l’île.
Nous vous dirons plus tard si l’adage selon lequel « celu rossu, dumane piscia o soffia » s’est, une fois de plus, vérifié.







