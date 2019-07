Bastia : le 14-Juillet en images

Lors de la cérémonie du 14 juillet le Major Dupoy, le Major Gressier et l'Adjudant-chef Even ont reçu la médaille militaire des mains du préfet de Haute-Corse François Ravier.

La gendarmerie mobile 24/2 de Bayonne, le 2e régiment étranger parachutiste de Calvi, deux sections de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Corte, une section de la base aérienne de Solenzara étaient présents lors de la revue des troupes.



Voici quelques photos de la cérémonie.