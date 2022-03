Bastia : hommages à Pier Paolo Pasolini du 10 au 12 mars

La ville de Bastia au travers de son réseau de médiathèques, en partenariat avec la Compagnie TeatrEuropa, organise trois jours de rencontres, lecture et spectacle en musique sur la vie de Pasolini et sur son œuvre.

« Cela fait déjà plusieurs mois qu’on réfléchit sur cet hommage mais avec la pandémie nous n’avions pu jusqu’alors concrétiser nos projets » explique Jocelyne Casta, directrice des bibliothèques et médiathèques de Bastia. « Avec Orlando Forioso on a pensé tout un programme en amont pour mettre en exergue des auteurs italiens, dont Pasolini qui a eu une vie tourmentée et une fin tragique. Mais c’est quelqu’un de reconnu au niveau de sa créativité dans de nombreux domaines. Quelqu’un qui pour l’époque avait une vision de notre société d’aujourd’hui. On a saisi l’opportunité de glisser cet hommage entre le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, car les femmes ont eu une grande importance dans son œuvre, et le Printemps des poètes, car il en était un, qui débute le 12. »





« Sortons du tunnel »

« Le titre de cette manifestation est un double clin d’œil en fait » souligne Jocelyne Casta : « La sortie progressive de la pandémie, et la réouverture du tunnel de Bastia ». Cet hommage à Pasolini cible tous les publics avec notamment un travail avec les scolaires des lycées Fred Scamaroni, Vincensini et Giocante, des jeunes de 16/17 ans.

« Je leur présenterai Pasolini et nous discuterons de ce créateur » indique Orlando Forioso, directeur de TeatrEuropa.





La 1ère conférence aura lieu ce jeudi 10 mars à 14 heures à la médiathèque du centre-ville. Lors de celle-ci, ouverte au public, Pasolini sera raconté aux jeunes d’aujourd’hui, notamment àune classe du lycée Giocante. « Avec des acteurs et des musiciens, on fera plus ample connaissance avec lui » explique Orlando Forioso. « On parlera de sa fin tragique mais aussi de cette joie, de cette vitalité désespérée qui a accompagné l’écrivain ».

Cette conférence sera étoffée par des extraits du film « Comizi d’amore ». Seront aussi exposées les premières de couvertures des livres de Pasolini dans le monde.

Cette conférence sera doublée le vendredi 11 mars, à 10 heures à la médiathèque Barberine Duriani de L’Alb’Oru, pour d’autres scolaires et toujours ouverte au public.





Toujours ce vendredi, à 14 heures au Centre Culturel L’Alb’Oru, une répétition générale du spectacle d’Orlando Forioso, « Le donne di Pasolini », ouverte aux étudiants du spectacle musical et à 20h30 le spectacle (entrée libre) évoquant en poésie et en chansons Maria Callas, Anna Magnani, Laura Betti, Silvana Mangano, Dacia Maraini et sa mère Susana.

Sur scène : Marie-Paule Franceschetti, Patrizia Gattaceca, Maryline Leonetti, Lidia et Patrizia Poli, Francesco Viglietti et Guido Tongiorgi au piano. « On peut penser qu’il s’agit d’une provocation si l’on parle de Pasolini et des femmes, puisqu’il était homosexuel, mais il n’en est rien »





Enfin samedi 12 mars à 16 heures à la médiathèque de L’Alb’Oru, à l’occasion de l’ouverture du Printemps des poètes 2022, une lecture : « Pasolini poète polémiste et prophète ». La troupe TeatrEuropa d’Orlando Forioso lira certaines des plus belles pages poétiques de l’œuvre de Pasolini mais aussi ses chroniques du « Chaos » en controverse avec le monde en transformation ainsi que ses écrits prophétiques sur la migration, sur la société, sur la politique ou encore sur l’écologie. A l’appui aussi des interviews filmées, des photos inédites et des extraits de film. « Le festival Pasolini, c’est ça. Ce sont ces mots qu’à l’époque on n’a pas voulu entendre. Alors écoutons-le, et sortons du tunnel. » conclut Orlando Forioso qui explique le sens de sa démarche dans notre vidéo.





L’hommage d’Arte Mare

L’association Arte Mare, en partenariat avec DFilms dans le cadre de La programmation addiction à l’œuvre, La Collection, rendra aussi hommage à Pasolini ce jeudi 10 mars à 19h au cinéma Le Regent à Bastia avec la projection du film « La Ricotta ». Un film de 1963. La présentation sera assurée par Zelda Colonna et Philippe Bérard.

(Entrée 8 €)