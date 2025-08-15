Bastia : collision frontale dans le tunnel, deux blessés
La rédaction le Vendredi 15 Août 2025 à 17:31
Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi vers 13 h 15 dans le tunnel de Bastia. Deux voitures se sont percutées frontalement, dans un choc de forte cinétique.
Deux personnes ont été blessées, classées en urgence relative. L’une d’elles, coincée dans son véhicule, a dû être désincarcérée par les secours. L’intervention a mobilisé deux véhicules de secours et d’assistance aux victimes, un moyen de désincarcération et un véhicule de commandement. Les deux blessés ont été évacués vers le centre hospitalier de Bastia.