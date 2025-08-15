CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Calvi : un feu de voiture se propage à une remorque et brûle 5 000 m² d’herbes sèches 15/08/2025 Bonifato : un adolescent secouru après une chute en rivière 15/08/2025 Bastia : collision frontale dans le tunnel, deux blessés 15/08/2025 EN IMAGES - Santa Maria à Ajaccio : "Marie, notre mère, toujours en route pour nous" 15/08/2025

Bastia : collision frontale dans le tunnel, deux blessés


La rédaction le Vendredi 15 Août 2025 à 17:31

Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi vers 13 h 15 dans le tunnel de Bastia. Deux voitures se sont percutées frontalement, dans un choc de forte cinétique.
Deux personnes ont été blessées, classées en urgence relative. L’une d’elles, coincée dans son véhicule, a dû être désincarcérée par les secours. L’intervention a mobilisé deux véhicules de secours et d’assistance aux victimes, un moyen de désincarcération et un véhicule de commandement. Les deux blessés ont été évacués vers le centre hospitalier de Bastia.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos