Bastia : "U sindicatu di i Cultellaghji Corsi" remet un chèque de 2 500€ à Inseme

"2 515€ de récolté, ça correspond à aider une quinzaine de bénéficiaires". C'est Chloé Magnin, chargé de mission et de partenariat de l'association Inseme qui nous explique, non sans fierté, l'importance de ce genre d'actions caritatives. "Une très belle somme que l'on découvre aujourd'hui, à travers un magnifique projet novateur" précise-t-elle. En effet, depuis plusieurs années maintenant, Inseme œuvre auprès de toutes les personnes vivant en Corse et qui peuvent être amenées, pour de multiples raisons médicales, à traverser la mer à la recherche de soins plus spécialisés.



Si le coût des frais de santé se révèle souvent être un poids pour les malades insulaires et leurs accompagnants, le prix du transport et de l'hébergement sont autant de contraintes qui peuvent être un obstacle à une meilleure prise en charge de ces derniers. "On s'occupe par exemple des avances que ne fait pas la CPAM, du logement une fois arrivé, ou encore de billets de bateaux mis à disposition gratuitement".



Une collaboration qui a vu le jour grâce au travail acharné des artisans couteliers présent au dernier marché de Noël de Bastia. "C'est dans cet état d'esprit de solidarité que nous avons décidé d'établir cette collaboration" s'est réjoui Jean-Dominique Susini, président du sindicatu di i Cultellaghji Corsi. "Un enfant c'est l'innocence, alors on se doit de les protéger, et il n'y a pas plus tragique qu'un enfant malade, qui en plus, vivant en Corse, se trouve obligé de partir sur le continent".



Le principe de cette action ?

La vente de couteaux au grand public à des tarifs réduits, "entre le tiers et la moitié du prix d'origine, avec une moyenne de 50€".

"C'est important de dire que des personnes achetaient, rien qu'en apprenant que l'argent était destiné à l'association, ça confirme notre philosophie de solidarité". Il a également tenu à féliciter tous les artisans qui ont participé à ce projet, "très investis, et qui ont fait preuve d'une motivation énorme malgré une charge de travail plus élevée qu'à la normale".

"En toute humilité, on est fiers d'avoir pu participer à ce projet, au travers duquel on peut contribuer à soulager la société corse".



Une somme qui ne sera pas de trop pour Inseme, qui après avoir pu épauler 625 familles en 2018, a vu ce nombre s'accroître à 850 l'année suivante.