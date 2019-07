Bastia : « Partir en livre » à … partir de ce mercredi !

Avec cette animation gratuite, populaire et festive, le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire.





La 5e édition se déroule du 10 au 21 juillet. La programmation se décline en diverses initiatives originales et variées rendues possibles grâce à une mobilisation très large des professionnels, du monde associatif et de nombreux partenaires, publics et privés. A Bastia, Partir en livre est organisée par le centre culturel Una Volta. Juana Macari, sa directrice, nous en a détaillé le programme …

MERCREDI 10 JUILLET

Plage de l’Arinella, de 15h30 à 18h30 (Tout public) : Lecture sur le sable. Lecture à voix haute avec la Compagnie A Funicella. Deux comédiennes de la Compagnie proposeront des lectures à voix haute à partir d’une sélection de livres jeunesse : « La fameuse invasion des ours en Sicile » de Dino Buzzati, adapté au cinéma par Lorenzo Mattotti, «Sacrées Sorcières » de Roald Dahl, bientôt adapté en bande dessinée et les albums, romans et BD jeunesse issus du fond de BD à Bastia seront proposés en consultation libre sur place.

JEUDI 11 JUILLET

Centre culturel Una Volta de 16h00 à 18h00 (tout public) : Ateliers « Les petites fabriques d’images ». Trois ateliers pour tous les publics

De 10h à 12h pour les centres aérés et associations

- « Dis, comment on fait les livres ? »

Avec l’illustratrice Pénélope Jossen

A travers les panneaux d’une exposition signée “L’École des loisirs” et magnifiquement illustrée par Yvan Pommaux, la découverte de tout le processus de création, de fabrication et de mise sur le marché d’un album jeunesse. Pénélope Jossen présentera en avant première les chemins de fer et les esquisses de préparation de son prochain album à paraitre en 2020. En exclusivité les coulisses de la naissance de ses histoires et sa méthode de travail. Elle guidera les enfants dans la création de leur propre mini livre qu’ils pourront finaliser à l’aide de tampons dans l’atelier “ Ma petite imprimerie” ou bien simplement illustrer à l’aide de feutres et crayons de couleurs.

-« Ma petite Imprimerie »

Avec Lætitia Memmi

A l’heure de la technologie de pointe, des e-mails et des textos, pourquoi ne pas faire redécouvrir à nos enfants, une technique simple et créative comme celle des tampons, pochoirs et autres monotypes. Lætitia les guidera de façon ludique et totalement libre dans l’invention, le découpage et la fabrication de leurs propres tampons qu’ils pourront ensuite utiliser pour décorer une “vraie” carte postale.

En complément de l’atelier “Dis, comment on fait les livres?”, ils auront aussi la possibilité, s’ils le désirent, de créer et d’imprimer les illustrations de leur propre histoire.

- «Voir la BD en grand ! »

Avec Julien Veronneau

Création d’un strip de BD grandeur nature. Un décor, une action, à décliner sur de grands panneaux, et vous comme personnage principal, à immortaliser façon roman photo.



VENDREDI 12 JUILLET

Centre culturel Alb’Oru, de 15h00 à 18h00 :Exposition et atelier BD avec Léa Mazé. Exposition Jeunesse du 12 au 31 juillet. En partenariat avec la médiathèque Barberine Duriani, l’exposition présentera des planches originales des albums «Les Croques » (Éditions de La Gouttière) et « Elma » (Dargaud).

Atelier : « Comment créer son personnage de BD » – Peureux ou téméraire, joyeux ou taciturne, timide ou volubile… Comment le tempérament d’un personnage peut être mis en relief par le dessin ?

De 10h à 12h pour les centres aérés et associations, et de 15h00 à 18h00 pour le tout public.

Léa Mazé, après avoir obtenu son diplôme de DMA Cinéma d’Animation avec la mention Excellence à l’école Estienne en 2011, poursuit ses études en bande dessinée et obtient son DMA Illustration. Son projet d’étude s’intitulait à cette époque L’Âge de raison, qui deviendra finalement Nora.

C’est à tout juste 26 ans qu’elle publie ce premier ouvrage dont les dessins sont d’une qualité déconcertante et les textes d’une incroyable finesse. Une auteure au talent déjà incontestable. Le premier tome de sa série Les Croques a remporté le prix jeunesse ACBD 2018