Bastia : Les 10 ans du Roller Derby Club Bastiacciu

C’est en 2015 que, sous l’impulsion de Marie-Pierre Samani, le Roller Derby Club Bastiacciu est né, une première pour la Corse alors que sur le continent ça roule déjà bien dans les gymnases. De 4 jeunes filles au début, s’entrainant le soir sur un parking de la région bastiaise, le club a vite fait des émules pour atteindre une bonne soixantaine d’adhérentes en 2025. Au fil des années le club se structure, s’étoffe et en 2021 voilà les « Rolling castagne » en championnat de Nationale 2. Suite à une cascade de malheurs, joueuses blessées, manque d’infrastructure, elles sont toutefois reléguées en N3 en juin dernier. Il en faudrait cependant bien plus pour décourager la bande à « Marie Caillasse » qui repartent cette année avec aussi une équipe « B », Castagn'in Zerga, une équipe junior et une foi à déplacer des montagnes. Pour preuve cette belle après-midi de samedi, ouverte à tout public, qui se prépare.
Au programme:
14h: ouverture du gymnase (Buvette et goodies sur place).
15h: Match « Cor bleu » VS « Parapluie Jaune » (un mélange des joueuses de Melun-Ajaccio-Bastia)
17h30: Match « Rolling Castagne de Bastia » VS « Les Bloody Angels » de Melun.
Accompagné par l'EVARS 2B et l'association Corse Stratégie Santé Sexuelle, le Roller Derby Club Bastiacciu s'implique activement dans l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le van Nina et Simon.e.s sera aux côtés des joueuses pour informer sur les « Orange Days », et marteler :
-Stop aux violences
-Renforçons les solidarités
-Protégeons, écoutons, accompagnons.
