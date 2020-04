Bastia : "Le clip des confinés" de Scola di Cantu Citàdell’Anima

Les élèves auront ainsi le plaisir de se voir réunis sur l’écran, et rendront hommage à tous ceux qui oeuvrent sur le terrain pour le bien de tous.

Ce clip rassemble virtuellement près de 20 élèves et choristes, qui ont chacun participé à leur manière, que ce soit à la voix, aux vidéos, au montage, pour un résultat frais et souriant qui fait beaucoup de bien !

Bravo à tous !





Anaïs reste active également dans son action artistique en proposant régulièrement une série de vidéos et de créations vocales sous le titre de #polyphoniesconfinées. Ces arrangements feront l’objet d’un travail auprès des élèves de l’école, et de stages auprès d’un public plus large, lorsque l’heure sera arrivée de se retrouver.



Ceux qui souhaitent débuter un parcours vocal durant cette période de confinement peuvent envoyer un message à Scola Citàdell’Anima, sur Messenger, ou par mail citadellanima@yahoo.fr



Anaïs Gaggeri peut proposer à distance des axes de travail et d'exploration, et prévoit des rendez-vous hebdomadaires en visio pour accompagner les élèves dans leur démarche.







Le clip sera diffusé sur Facebook et YouTube sous le titre Le Clip des Confinés ~ Citàdell'Anima