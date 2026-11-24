Dans un souci de soutien et de mise en valeur des pratiques culturelles amateurs, la direction des affaires culturelles de la ville de Bastia, via son Centre Culturel de L’Alb’Oru, accueille ce mardi 24 novembre à 20h30, « Le chant des ronces », mis en scène par Hélène Tabbah pour la troupe Evidanses, une adaptation du recueil éponyme de François-Xavier Dianoux Stefani, ce dirigeant d’entreprise spécialisée dans les voyages d’affaires et l’évènementiel, un passionné d’arts et de littérature, chroniqueur aussi pour des médias insulaires. Un recueil de nouvelles et de textes courts ancrés dans une Corse contemporaine.



L’auteur y propose une poétique teintée de réalisme magique et façonnée aux accents de la pop culture avec des récits traversés par les enfants du riacquistu, des fantômes, des babbò, des bergers astronomes, des radios pirates, des tanks …. Et la comédienne et metteuse en scène Hélène Tabbah a eu la bonne idée de l’adapter pour les planches. « Le chant des ronces, c'est l'histoire d'un coup de foudre entre une troupe de comédiens et un livre, celui écrit par François-Xavier Dianoux Stefani », nous explique Hélène Tabbah. « Les textes sont beaux, magiques et donc j'ai eu envie d'en faire une adaptation théâtrale avec des personnages qui créent un lien entre chaque nouvelle ».



Comme elle sait si bien de le faire depuis des années, avec talent et originalité, Hélène Tabbah ajoute sa patte, sa griffe. « Comme je le fais d’habitude, la pièce est parsemée de musique, de chant, de danse. Je compose un monde un peu magique, poétique, merveilleux, très ancré dans la nature, dans la Corse. Ça parle de l'enfance, de l'éternité, de l’imagination fantastique, de fantômes du passé qui sont encore présents aujourd'hui dans notre vie ».



Sur scène, des comédiens, excellents, qui ont déjà foulé avec bonheur les planches insulaires : Philomèna Vicchio, Michèle Semidei, Catherine Agostini, Luce Giuganti, Sébastien Jalon et Pierre Chiarelli dans des décors de Jean-Thomas Filippi.



Ne ratez surtout pas le début du spectacle au son de « Forever Youg » d’Alphaville (Ah… ces années 80 !). La play-list, très variée, de « radio cosmos » comprend aussi du Pink Floyd, Bruce Springsteen, Thomas Fersel, Julien Clerc, Nino Ferrer…. Un voyage à travers le temps, à travers la Corse aussi, en 13 tableaux. On ne pouvait aussi imaginer un spectacle d’Hélène sans Prévert. « Il n'y a pas de spectacle pour moi sans Prévert donc c'est parsemé de poésie de Prévert » s’amuse la metteuse en scène. Et l’auteur dans tout ça, qu’en pense-t-il ? « François-Xavier est venu voir notre adaptation et je tiens à souligner qu'on a eu son autorisation et celle de son éditeur, Marc Biancarelli, pour faire cette adaptation. François-Xavier a trouvé la pièce très fluide et s’est déclaré enchanté et pour moi c'est déjà une grande satisfaction. J’espère qu'on arrivera à enchanter le public ».



Une première donc ce mardi 24 novembre à Bastia avant une tournée ? « Oui, on aimerait bien même si c'est compliqué de trouver une salle car ce spectacle réclame beaucoup d'espace, parce que ça bouge beaucoup ». Ce mardi 24 novembre, régalez-vous !



