Bastia – Laval : la colère gronde en Corse après un report entaché de soupçons de conflit d’intérêt

Le 24 octobre dernier, le match Bastia-Laval était annulé à la dernière minute, le pilote de l’avion lavallois ayant refusé de décoller en raison des fortes rafales du libecciu, après le passage de la tempête Benjamin en Corse la veille. Problème : l’aéroport de Bastia-Poretta était pour sa part bien resté ouvert toute la journée, et tous les vols commerciaux avaient pu atterrir et décoller normalement. Pour le Sporting, le motif météorologique ne tenait donc pas la route. « Les circonstances n’étaient pas exceptionnelles », déplore Claude Ferrandi, président du SCB, qui estime que Laval aurait dû être déclaré forfait et Bastia vainqueur sur tapis vert.

La polémique a pris une autre tournure lorsque les médias ont révélé que Christian Duraincie, vice-président de la Commission des compétitions de la LFP et ancien président du Stade Lavallois (2014-2017), avait pris part au vote sur le report du match, ce mercredi. Une participation confirmée par l’intéressé lui-même à nos confrères d’ICI Mayenne : « J’ai pris part au vote, avec l’accord du président Bernard Docquiert. » Or, selon plusieurs sources au sein du football français, la déontologie aurait voulu qu’il se retire de la délibération, pour éviter tout soupçon de conflit d’intérêt. « Dans le fonctionnement normal, la personne concernée se retire du vote », souligne un dirigeant fédéral.