Bastia - La rue Saint-François fermée après la chute d'une partie d'un arbre

Les fortes rafales de vent qui ont balayé la région bastiaise mercredi soir ont provoqué quelques dégâts. Rue Saint-François, une partie d'un arbre n'a pas résisté et est tombée sur la chaussée.



Si aucun blessé n'est à déplorer, la situation nécessite toutefois de maintenir la rue fermée à la circulation. « Le reste de l'arbre menace également de tomber », indique en effet la Ville de Bastia ce jeudi matin.



Par mesure de sécurité, la municipalité a donc décidé de bloquer la rue Saint-François « jusqu'au vendredi 23 octobre inclus au minimum ». La réouverture dépendra de la sécurisation de l'arbre et du secteur.

