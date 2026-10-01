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Bastia - La rue Saint-François fermée après la chute d'une partie d'un arbre


La rédaction le Jeudi 22 Octobre 2026 à 11:55

Les fortes rafales de vent qui ont soufflé sur Bastia dans la soirée de mercredi ont provoqué la chute d'une partie d'un arbre rue Saint-François. La circulation y est désormais interdite jusqu'à vendredi au minimum.



(Photo d'illustration)
(Photo d'illustration)

Les fortes rafales de vent qui ont balayé la région bastiaise mercredi soir ont provoqué quelques dégâts. Rue Saint-François, une partie d'un arbre n'a pas résisté et est tombée sur la chaussée.

Si aucun blessé n'est à déplorer, la situation nécessite toutefois de maintenir la rue fermée à la circulation. « Le reste de l'arbre menace également de tomber », indique en effet la Ville de Bastia ce jeudi matin.

Par mesure de sécurité, la municipalité a donc décidé de bloquer la rue Saint-François « jusqu'au vendredi 23 octobre inclus au minimum ». La réouverture dépendra de la sécurisation de l'arbre et du secteur.






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