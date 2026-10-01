Bastia - La rue Saint-François fermée après la chute d'une partie d'un arbre

Les fortes rafales de vent qui ont balayé la région bastiaise mercredi soir ont provoqué quelques dégâts. Rue Saint-François, une partie d'un arbre n'a pas résisté et est tombée sur la chaussée.
Si aucun blessé n'est à déplorer, la situation nécessite toutefois de maintenir la rue fermée à la circulation. « Le reste de l'arbre menace également de tomber », indique en effet la Ville de Bastia ce jeudi matin.
Par mesure de sécurité, la municipalité a donc décidé de bloquer la rue Saint-François « jusqu'au vendredi 23 octobre inclus au minimum ». La réouverture dépendra de la sécurisation de l'arbre et du secteur.
⚠️ INFO CIRCULATION – RUE SAINT-FRANÇOIS En raison des fortes rafales de vent, une partie d’un arbre est tombée rue Saint-François et le reste de l’arbre menace également de tomber. 🚧 La rue sera bloquée jusqu’au vendredi 23 octobre inclus au minimum. https://t.co/Dsj9KevG3M— Cità di Bastia (@Cita_Bastia) October 22, 2026
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