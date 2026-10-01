A Venaco, « Avanzà Inseme per Venacu » s’inquiète de la circulation rapide dans le village

Présidée par Marie-Laure Corteggiani, « Avanzà Inseme per Venacu » s’est créée le 4 avril 2026 lors d’une assemblée générale constitutive. Plusieurs dizaines de Venacais y ont adhéré car la démarche se veut citoyenne et « au service de tous ». « Nous avons souhaité poursuivre notre combat préélectoral à travers cette association pour être une force de proposition », souligne Marie Laure Corteggiani. « Il s’agissait de soutenir à la fois nos deux élus d’opposition dans leur rôle au sein du conseil municipal, mais aussi d’être une force de propositions concrètes pour l’avenir du village sur différents sujets comme la sécurité dans la traversée du village, mais aussi dans les domaines culturels, des aménagements ou encore de la santé. Nous avons déjà une cinquantaine de membres qui nous ont rejoints », poursuit Thomas Paudoie, secrétaire.



Élu d’opposition au sein du conseil municipal de Venaco, Jean-Félix Chiesa insiste sur le fait que cette association « oeuvre pour l’intérêt général et la transparence ». « Cette association vient en complément de notre présence au conseil municipal et je précise que les membres d’Avanzà Inseme per Venacu » participent aux divers conseils municipaux de manière à rendre compte au mieux de tout ce qui s’y passe. Nous travaillons collégialement et nous serons sur le terrain pour défendre l’ensemble des sujets qui intéressent la population. L’ensemble des informations concernant les conseils municipaux sont d’ailleurs consignés dans un fascicule que nous distribuons à la population », expliquent ses membres.



Parmi ces sujets, il y a bien sûr la traversée du village qui pose problème car elle s’avère des plus dangereuses. Par endroits il n’y a pas de trottoirs et la population « prend des risques en déambulant dans Venaco où certains automobilistes dépassent largement la vitesse autorisée en agglomération ». « Il y a déjà eu des morts, nous ne voulons pas que cela se reproduise », avertissent les membres de l'association. D’ailleurs, lorsqu’il était premier adjoint de la commune, Jean-Félix Chiesa avait pris un arrêté pour déterminer une zone limitant la vitesse à 30km/h. Un arrêté qui prévoyait également la mise en place de panneaux de signalisation. « Aujourd’hui, force est de constater que rien n’a été fait. Une pétition datant de 2024, et qui avait rassemblé près de 300 signatures, demandait la mise en application de cet arrêté. Il y a plus d’un mois, nous avons à nouveau alerté le maire et sa majorité sur ce problème. Malheureusement, nous n’avons pas reçu de réponse », se désole Jean-Félix Chiesa.



Face à cette situation, « Avanzà Inseme per Venacu », organisera ce vendredi une opération de sensibilisation à travers la mise en place d’un barrage filtrant au coeur du village. « Une action citoyenne et non politique pour faire comprendre aux automobilistes qu’il y a des gens qui habitent ici. Les Venacais ont peur de se rendre dans les commerces du village. Ils craignent d’être renversés par un véhicule traversant la commune à toute allure comme nous pouvons le voir chaque jour ». Et le conseiller municipal d’opposition de rappeler que deux jeunes gens du village avaient perdu la vie par le passé. « Nous voulons éviter de nouveaux drames. C’est pourquoi nous demandons la mise en place d’urgence d’une zone limitant la circulation des véhicules à 30 km/h du lieu-dit A Sciancata au lieu-dit Aggeri. Cette zone doit également être matérialisée à travers la mise en place de panneaux de signalisation lumineux. C’est aujourd’hui une priorité ».



La population exige cette zone d’autant plus « que nous avons une population âgée et qu’il n’y a pas de trottoirs par endroits ». « Il est difficile d’accéder aux points stratégiques du village, que ce soit les commerces du centre ainsi que, et surtout, la pharmacie qui se trouve vers la sortie nord dont l’accès est particulièrement dangereux. Je pense que Venaco est la seule commune où il n’y a pas de signalétique ni ralentisseurs », précise Marie-Laure Corteggiani. « Nous ne sommes même pas certains que la population soit informée de cet arrêté datant de 2022 puisqu’il n’y a pas eu de communication de la part de la commune à ce sujet », peste de son côté Thomas Paudoie.



Le 20 juillet dernier, lorsque Jean-Félix Acquaviva, conseiller exécutif en charge des transports s’était rendu à Venaco, il avait reçu les élus d’opposition ainsi que les responsables de l’association. Ce dernier leur avait signifié que cette problématique devait être réglée par la commune. « A ce jour, rien n’a été fait et c’est pour cette raison que nous conduisons cette action citoyenne ce vendredi. Un ci vole micca chi u straddò sia un tumbatoghu per à ghjente », souffle Jean-Félix Chiesa.

