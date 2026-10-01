Châtaigne corse et japonaise, des liens qui se renforcent

La Corse et le Japon ont en commun une longue tradition autour de la châtaigne. Le Japon en produit quelque 16 000 tonnes par an et a développé au fil des siècles une véritable civilisation de la châtaigne où la gastronomie, le paysage, l’art et l’artisanat témoignent d’un lien privilégié entre l’homme et le châtaignier. « Au Japon comme en Corse, la châtaigne est plus qu’un simple fruit, d’où la possibilité d’établir un pont culturel unique et robuste entre nos cultures », souligne Vannina Bernard-Leoni, membre du réseau Custodi di u Castagnetu.



C’est autour de ce patrimoine commun que des liens se sont progressivement noués depuis 2024 entre la Corse et le pays du Soleil-Levant. Au cœur de ces échanges figure notamment l’entreprise Shunkado, installée depuis 1887 à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka. Acteur majeur de l’industrie agroalimentaire nippone, elle a impulsé depuis quelques années un important projet de revitalisation de la châtaigne japonaise, le Japan Waguri Council. « Pour les Japonais, la châtaigne, humble et précieuse, incarne la douceur du terroir, la sagesse des anciens et l’espoir d’un renouveau porté par celles et ceux qui croient encore en la puissance de la châtaigne », poursuit Vannina Bernard-Leoni.



Shunkado a découvert l’importance de la culture de la châtaigne en Corse grâce à de nombreux échanges avec Laure de Crépy et Vannina Bernard-Leoni, toutes deux passionnées d’échanges interculturels et de châtaignes au sein de l’association Ubiquità/Custodi di u Castagnetu.



En juillet 2025, ces premiers liens prennent une nouvelle dimension lorsque Shunkado et le Japan Waguri Council mettent à l’honneur la Corse et sa farine de châtaigne lors de l’Exposition universelle d’Osaka. « Le Pavillon du Japon a ainsi hébergé une cérémonie du thé singulière au cours de laquelle ont été servis des biscuits fabriqués à partir de farine de châtaignes corses AOP », précise Vannina Bernard-Leoni.



Du 27 septembre au 4 octobre de cette même année, une importante délégation japonaise se rend en Corse afin de comprendre l’essentiel de l’écosystème local de la châtaigne. Au cours de ce séjour, de nombreuses rencontres sont organisées avec des acteurs institutionnels, agricoles, économiques, scientifiques et culturels.



En février dernier, c’est au tour des représentants du collectif Custodi di u Castagnetu, Vannina Bernard-Leoni et André Fazi, de se rendre au Japon, invités à représenter la Corse au deuxième gala annuel du Japan Waguri Council, en présence de nombreuses personnalités économiques, politiques et culturelles du pays, parmi lesquelles le ministre japonais de l’Agriculture.



De la farine de châtaigne corse bientôt au Japon ?



En cet automne 2026, alors que débute le ramassage des châtaignes, une délégation du Japan Waguri Council sera de nouveau en Corse du 24 au 30 octobre. Une visite qui doit cette fois permettre d’aller plus loin. « Nous avons tous le désir de concrétiser certaines pistes de collaboration culturelle, institutionnelle et économique », indique Vannina Bernard-Leoni.



Deux pistes sont notamment envisagées. « L’entreprise Shunkado souhaite importer au Japon de la farine de châtaigne corse AOP pour développer un produit unique. Deuxième piste, la ville de Hamamatsu souhaite qu’un accord de coopération puisse se mettre en place avec la ville de Bastia », détaille-t-elle.



Après deux années d’échanges et plusieurs voyages entre la Corse et le Japon, cette nouvelle visite pourrait ainsi permettre de donner une traduction concrète à ce rapprochement né autour de la châtaigne.

